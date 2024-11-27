Эмир Кустурица хочет получить паспорт РФ - подробности

Эмир Кустурица. Фото: скриншот

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица оскандалился очередным заявлением. Заядлый путинист заявил, что хочет получить российский паспорт.

О намерениях режиссера рассказали российские СМИ.

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Режиссер давно известен своими скандальными политическими взглядами. В 2014 году Кустурица поддержал аннексию Крыма и вторжение войск РФ на территорию Украины.

В феврале 2022 года серб стал главным режиссером Центрального академического театра Российской армии.

Режиссер Эмир Кустурица. Фото: facebook.com/KustaEmir

Опальный режиссер заявил, что считает Сербию и Россию братскими народами, а себя уже называет россиянином. По его словам, теперь он хочет получить гражданство страны-агрессорки, чтобы снимать там кино.

"Получать российское гражданство — да, буду", — сказал в ответ на вопрос пропагандистских СМИ Кустурица.

Напомним, известная актриса из Мариуполя оскандалилась ролью в пропагандистском сериале.

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