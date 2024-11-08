Співачка TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Співачка TAYANNA несподівано показалася в новому амплуа. Артистка спробувала себе у ролі касира на залізничному вокзалі в Києві.

Як минув робочий день в новій ролі зірка показала на відео в Instagram.

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TAYANNA перевтілилася у касира на київському вокзалі

Співачка доєдналася до ініціативи "Укрзалізниці" та привітала працівників компанії із Днем залізничника.

TAYANNA допомогла киянам та гостям столиці придбати квитки на різні напрямки, поспілкувалася із працівниками вокзалу та пасажирами.

Як поділилася співачка, для неї це був особливий досвід, адже вона дуже любить подорожувати залізницею.

"Останні два з половиною роки "Укрзалізниця" стала для кожного українця символом дому та затишку, місцем порятунку, місцем, де вирують найпалкіші емоції: найщиріші усмішки, найміцніші обійми, лунають слова, на які завжди не вистачало часу. Я дуже люблю подорожувати потягом із сином. Для мене це виключно час на двох, мрійливі споглядання природи, час на подумати та прийняти рішення, стукіт колес і обов'язково кава/чай", — поділилася TAYANNA.

Нагадаємо, раніше до ініціативи доєдналися й інші зірки. Блогерка Даша Квіткова спробувала себе в якості охоронниці на київському вокзалі, а співачка Віра Брежнєва перевтілилася у чарівну провідницю.