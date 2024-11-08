Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Відома українська співачка стала продавати квитки на вокзалі arrow

Відома українська співачка стала продавати квитки на вокзалі

8 листопада 2024 13:47
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
TAYANNA несподівано стала касиром на вокзалі в Києві — відео
Співачка TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Співачка TAYANNA несподівано показалася в новому амплуа. Артистка спробувала себе у ролі касира на залізничному вокзалі в Києві.

Як минув робочий день в новій ролі зірка показала на відео в Instagram.

Читайте також:

TAYANNA перевтілилася у касира на київському вокзалі

Співачка доєдналася до ініціативи "Укрзалізниці" та привітала працівників компанії із Днем залізничника. 

TAYANNA допомогла киянам та гостям столиці придбати квитки на різні напрямки, поспілкувалася із працівниками вокзалу та пасажирами.

Як поділилася співачка, для неї це був особливий досвід, адже вона дуже любить подорожувати залізницею.

"Останні два з половиною роки "Укрзалізниця" стала для кожного українця символом дому та затишку, місцем порятунку, місцем, де вирують найпалкіші емоції: найщиріші усмішки, найміцніші обійми, лунають слова, на які завжди не вистачало часу. Я дуже люблю подорожувати потягом із сином. Для мене це виключно час на двох, мрійливі споглядання природи, час на подумати та прийняти рішення, стукіт колес і обов'язково кава/чай", — поділилася TAYANNA.

Нагадаємо, раніше до ініціативи доєдналися й інші зірки. Блогерка Даша Квіткова спробувала себе в якості охоронниці на київському вокзалі, а співачка Віра Брежнєва перевтілилася у чарівну провідницю.

Київ вокзали Tayanna українські зірки Укрзалізниця

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Індексація пенсій — що чекає українців у 2025 році

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

06:10 Індексація пенсій — що чекає українців у 2025 році

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд