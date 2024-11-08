TAYANNA неожиданно стала кассиром на вокзале в Киеве - видео

Певица TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Певица TAYANNA неожиданно показалась в новом амплуа. Артистка попробовала себя в роли кассира на железнодорожном вокзале в Киеве.

Как прошел рабочий день в новой роли звезда показала на видео в Instagram.

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Певица присоединилась к инициативе "Укрзалізниці" и поздравила сотрудников компании с Днем железнодорожника.

TAYANNA помогла киевлянам и гостям столицы приобрести билеты на разные направления, пообщалась с работниками вокзала и пассажирами.

Как поделилась певица, для нее это был особый опыт, ведь она очень любит путешествовать по железной дороге.

"Последние два с половиной года "Укрзалізниця" стала для каждого украинца символом дома и уюта, местом спасения, местом, где бушуют самые горячие эмоции: искренние улыбки, крепкие объятия, звучат слова, на которые всегда не хватало времени. Я очень люблю путешествовать на поезде с сыном. Для меня это исключительно время на двоих, мечтательные созерцания природы, время на подумать и принять решение, стук колес и обязательно кофе/чай", — поделилась TAYANNA.

Напомним, ранее к инициативе присоединились и другие звезды. Блогер Даша Квиткова попробовала себя в качестве охранницы на киевском вокзале, а певица Вера Брежнева превратилась в очаровательную проводницу.