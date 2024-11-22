Підробіток Памели Андерсон — деталі

Відома модель розповіла про підробіток Памели Андерсон
Модель Кайя Гербер розповіла, що зірка серіалу "Рятувальників Малібу" Памела Андерсон підпрацьовувала у школі охоронцем. За її словами, акторка дуже відповідально ставилася до своїх обов'язків.
Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Hollywood Reporter.
Підробіток Памели Андерсон
Зірка "Рятувальників Малібу" працювала охоронцем переходу в початковій школі Кайя Гербер і дуже серйозно ставилася до своєї роботи.
"Вона носила жовтий захисний жилет і все таке. Тоді я ще не знала, наскільки це добре", — поділилася модель.
23-річна Гербер назвала підробіток Андерсон в її школі "найбільш голлівудською річчю, яка з нею траплялася".
Памела Андерсон раніше розповідала про роботу охоронцем на переході в школі своїх синів у Лос-Анджелесі раз на тиждень.
Канадська акторка сказала, що інші батьки, які підвозили дітей до школи, завжди сміялися з її готовності допомогти і мимохідь давали їй "п'ять".
"Вони думають, що це смішно, що я це роблю. Я ж мама. Ти мусиш це робити, і мені це подобається". — ділилась зірка.
Нагадаємо, Памела Андерсон є мамою двох синів-красенів, 28-річного Брендона Томаса Лі та 26-річного Ділана Джаггера Лі, від колишнього чоловіка Томмі Лі.
Раніше Памела Андерсон вразила появою на гала-вечорі Музею кіноакадемії. А також зірка знялась для реклами популярного глянцю.
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