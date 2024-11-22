Подработка Памелы Андерсон — детали.

Актриса Памела Андерсон. Фото: Reuters

Модель Кайя Гербер рассказала, что звезда сериала "Спасателей Малибу" Памела Андерсон подрабатывала в школе охранником. По ее словам, актриса очень ответственно относилась к своим обязанностям.

Об этом она рассказала в интервью изданию Hollywood Reporter.

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Подработка Памелы Андерсон

Звезда "Спасателей Малибу" работала телохранителем перехода в начальной школе Кайя Гербер и очень серьезно относилась к своей работе.

"Она носила желтый защитный жилет и все такое. Тогда я еще не знала, насколько это хорошо", — поделилась модель.

23-летняя Гербер назвала подработку Андерсон в ее школе "самой голливудской вещью, которая с ней случалась".

Памела Андерсон ранее рассказывала о работе телохранителем на переходе в школе своих сыновей в Лос-Анджелесе раз в неделю.

Канадская актриса сказала, что другие родители, подвозившие детей в школу, всегда смеялись над ее готовностью помочь и мимоходом давали ей "пять".

"Они думают, что это смешно, что я это делаю. Я же мама. Ты должен это делать, и мне это нравится", — делилась звезда.

Напомним, Памела Андерсон является мамой двух сыновей-красавцев, 28-летнего Брэндона Томаса Ли и 26-летнего Дилана Джаггера Ли, от бывшего мужа Томми Ли.

Ранее Памела Андерсон поразила появление на гала-вечере Музея киноакадемии. А также звезда снялась для рекламы популярного глянца.