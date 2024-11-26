Меган Фокс показалася у напівпрозорій сукні

Американська акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Зірка фільму "Тіло Дженніфер" Меган Фокс, яка чекає на первістка, вперше після новини про вагітність з'явилась на публіці. Акторка обрала для виходу сміливий та стильний образ.

Про це пише Page Six.

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Фокс відвідала магазин Fwrd x Revolve Holiday Shop в Лос-Анджелесі у сукні від Camila's Coelho глибокого бордового кольору. У напівпрозорій сукні із сітки було помітно білизну зірки та її округлий вагітний животик.

Акторка доповнила свій образ шкіряним тренчем від Ducie винного кольору та чорними босоніжками на підборах від Tony Bianco.

Фокс зібрала темне та густе волосся в пучок та підкреслила риси обличчя яскравим макіяжем.

Меган Фокс у стильному образі. Фото: BACKGRID

Меган Фокс у сукні. Фото: BACKGRID

Меган Фокс на шопінгу. Фото: BACKGRID

Нагадаємо, раніше акторка приміряла спекотну білизну для вагітних. А також зірка відвідала вечірку у звабливих панчохах.