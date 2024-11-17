Меган Фокс в белье показала беременный живот.

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/tylorklipfel/

Актриса Меган Фокс примерила жаркое белье для беременных. Звезда перед камерой американского фотографа Тайлора Клипфела в черном кружеве.

Фото Клипфел опубликовал на своей странице в Instagram.

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Звезда одела кружевной черный топ поверх бюстгальтера, прикрывавшего часть ее округлого животика. Из этой же изысканной ткани она надела фату и юбку.

Под роскошными кружевными нарядами можно разглядеть черный бюстгальтер и стринги в тон.

Звезда ждет ребенка от своего любимого, рэпера Machine Gun Kelly. Срок беременности и пол актриса скрывает.

Меган Фокс в кружевах. Фото: instagram.com/tylorklipfel/

Меган Фокс с округлым животом. Фото: instagram.com/tylorklipfel/

Напомним, что актриса воспитывает троих сыновей от Брайана Остина Грина. Также Меган Фокс и Machine Gun Kelly снова начали встречаться. Также звезда посетила вечеринку в соблазнительных чулках.