Меган Фокс у білизні показала вагітний живіт — фото

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/tylorklipfel/

Акторка Меган Фокс приміряла спекотну білизну для вагітних. Зірка перед камерою американського фотографа Тайлора Кліпфела у чорному мереживі.

Фото Кліпфел опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка одягла мереживний чорний топ поверх бюстгальтера, що прикривав частину її округлого животика. З тієї ж вишуканої тканини вона одягла фату і спідницю.

Під розкішним мереживним вбранням можна розгледіти чорний бюстгальтер і стрінги в тон.

Зірка чекає на дитину від свого коханого, репера Machine Gun Kelly. Термін вагітності та стать акторка приховує.

Меган Фокс у мереживі. Фото: instagram.com/tylorklipfel/

Меган Фокс із округлим животиком. Фото: instagram.com/tylorklipfel/

Нагадаємо, що акторка має трьох синів від Браяна Остіна Гріна. Також Меган Фокс та Machine Gun Kelly знову почали зустрічатися. Також зірка відвідала вечірку у звабливих панчохах.