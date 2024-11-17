Меган Фокс у білизні показала вагітний живіт — фото

Меган Фокс засвітила вагітний животик у чорному мереживі
Акторка Меган Фокс приміряла спекотну білизну для вагітних. Зірка перед камерою американського фотографа Тайлора Кліпфела у чорному мереживі.
Фото Кліпфел опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Меган Фокс у гарячому образі
Зірка одягла мереживний чорний топ поверх бюстгальтера, що прикривав частину її округлого животика. З тієї ж вишуканої тканини вона одягла фату і спідницю.
Під розкішним мереживним вбранням можна розгледіти чорний бюстгальтер і стрінги в тон.
Зірка чекає на дитину від свого коханого, репера Machine Gun Kelly. Термін вагітності та стать акторка приховує.
Нагадаємо, що акторка має трьох синів від Браяна Остіна Гріна. Також Меган Фокс та Machine Gun Kelly знову почали зустрічатися. Також зірка відвідала вечірку у звабливих панчохах.
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