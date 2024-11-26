Меган Фокс показалась в полупрозрачном платье

Беременная Меган Фокс похвасталась животиком в откровенном платье
Звезда фильма "Тело Дженнифер" Меган Фокс, которая ждет первенца, впервые после новости о беременности появилась на публике. Актриса выбрала для выхода смелый и стильный образ.
Об этом пишет Page Six.
Меган Фокс сходила на шоппинг
Фокс посетила магазин Fwrd x Revolve Holiday Shop в Лос-Анджелесе в платье от Camila's Coelho глубокого бордового цвета. В полупрозрачном платье из сетки было заметно белье звезды и ее округлый беременный животик.
Актриса дополнила свой образ кожаным тренчем от Ducie винного цвета и черными босоножками на каблуке от Tony Bianco.
Фокс собрала темные и густые волосы в пучок и подчеркнула черты лица ярким макияжем.
Напомним, ранее актриса примерила жаркое белье для беременных. А также звезда посетила вечеринку в соблазнительных чулках.
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