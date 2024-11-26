Меган Фокс показалась в полупрозрачном платье

Американская актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Звезда фильма "Тело Дженнифер" Меган Фокс, которая ждет первенца, впервые после новости о беременности появилась на публике. Актриса выбрала для выхода смелый и стильный образ.

Об этом пишет Page Six.

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Фокс посетила магазин Fwrd x Revolve Holiday Shop в Лос-Анджелесе в платье от Camila's Coelho глубокого бордового цвета. В полупрозрачном платье из сетки было заметно белье звезды и ее округлый беременный животик.

Актриса дополнила свой образ кожаным тренчем от Ducie винного цвета и черными босоножками на каблуке от Tony Bianco.

Фокс собрала темные и густые волосы в пучок и подчеркнула черты лица ярким макияжем.

Меган Фокс в стильном наряде. Фото: BACKGRID

Меган Фокс в платье. Фото: BACKGRID

Меган Фокс на шоппинге. Фото: BACKGRID

Напомним, ранее актриса примерила жаркое белье для беременных. А также звезда посетила вечеринку в соблазнительных чулках.