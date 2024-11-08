Тарас Цимбалюк показав, який вигляд мав у юності — фото

Український актор Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Відомий український актор та зірка серіалу "Кайдашева сім’я" Тарас Цимбалюк поділився з шанувальниками фото зі свого архіву. Артист показав себе у 17 років.

Відповідне фото він опублікував в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Актор показав себе у 17 років та звернувся до шанувальників. Цимбалюк зізнався, що в такому юному віці і не підозрював, що стане зіркою кіно. За такий успіх він вдячний своїм шанувальникам, які розгледіли його талант.

"Класна фотка. 2007 рік. Я працюю стюардом на стадіоні. В той період було багато мрій про акторську професію... було вдосталь страхів, переживань, внутрішніх обмежень. Тоді я не мріяв, що в свої 34 зіграю багато ролей, які мене об'єднають з такою кількістю глядачів. Дякую, що ви зі мною", — написав актор.

Цимбалюк також показав, скільки образів він приміряв за багато років знімань.

Актор Тарас Цимбалюк у 17 років. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Образи Тараса Цимбалюка. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк став на захист Лесі Нікітюк, яку розкритикували у мережі після новини про роман з військовим. А також актор показав, який вигляд мав у шкільні роки.