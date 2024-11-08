Тарас Цымбалюк показал, как выглядел в юности — фото

Украинский актер Тарас Цымбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Известный украинский актер и звезда сериала "Кайдашева сім’я" Тарас Цымбалюк поделился с поклонниками фото из своего архива. Артист показал себя в 17 лет.

Соответствующее фото он опубликовал в Stories на своей странице в Instagram.

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Актер показал себя в 17 лет и обратился к поклонникам. Цымбалюк признался, что в столь юном возрасте и не подозревал, что станет звездой кино. За такой успех он благодарен своим поклонникам, которые рассмотрели его талант.

"Классная фотка. 2007 год. Я работаю стюардом на стадионе. В тот период было много мечтаний об актерской профессии... было достаточно страхов, переживаний, внутренних ограничений. Тогда я не мечтал, что в свои 34 сыграю много ролей, которые меня соединят с таким количеством зрителей. Спасибо, что вы со мной", — написал актер.

Цымбалюк также показал, сколько образов он примерил за многие годы съемок.

Актер Тарас Цымбалюк в возрасте 17 лет. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Образы Тараса Цымбалюка. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк стал в защиту Леси Никитюк, которую раскритиковали в сети после новости о романе с военным. А также актер показал, как выглядел в школьные годы.