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Трінчер зізналась у багаторічній боротьбі з РХП

15 листопада 2024 18:14
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Як Анна Трінчер подолала розлад харчової поведінки
Анна Трінчер. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Відома українська співачка Анна Трінчер відкрито поділилася непростим досвідом боротьби з розладом харчової поведінки (РХП), з яким боролася багато років. Все почалося ще в дитинстві, коли через проблеми з підшлунковою залозою лікарі призначили їй сувору дієту.

Анна зізналася в інтерв'ю для "Люкс ФМ", що цей режим харчування мав серйозний вплив на її стосунки з їжею.

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"Я багато років боролася з розладом харчової поведінки (РХП). І навіть сьогодні, коли працюю з психологом і нутриціологом, іноді стикаюся з його проявами під впливом тригерних ситуацій. У дитинстві через проблеми з підшлунковою залозою мені призначили дієту №5, яку я дуже не любила", — розповіла співачка.

Протягом багатьох років Анна намагалася впоратися з наслідками, працюючи з психологами та нутриціологами.

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Трінчер довго працювала над собою. Фото: скриншот відео

Зірка зазначила, що завдяки наполегливій роботі над собою їй вдалося знайти спосіб, який допоміг відновити баланс. Анна віддала перевагу інтервальному голодуванню, яке стало для неї справжнім порятунком.

"Цей підхід дозволяє мені регулювати апетит, уникати переїдання, а також насолоджуватися тим, що я їм, отримуючи справжню користь і енергію", — поділилася Анна.

Трінчер зізналась в багаторічній боротьбі з РХП - фото 2
Зараз Трінчер має прекрасний вигляд. Фото: скриншот відео

Однак співачка наголосила, що її досвід не є універсальним. Вона закликає кожного, хто має подібні проблеми, звертатися до професіоналів.

"Харчування — дуже індивідуальна сфера, і те, що підходить одній людині, не завжди буде комфортним чи корисним для іншої. Підтримка спеціалістів і розуміння власного тіла — ключ до здорових стосунків із їжею", — зазначила артистка.

Раніше ми писали про те, що відомий ведучий зізнався, що колись важив понад 100 кг.

Також ми повідомляли, що Юрій Ткач розкрив секрети свого швидкого схуднення.

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