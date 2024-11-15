Как Анна Тринчер преодолела расстройство пищевого поведения

Анна Тринчер. Фото: скриншот видео

Известная украинская певица Анна Тринчер открыто поделилась непростым опытом борьбы с расстройством пищевого поведения (РПП), с которым боролась многие годы. Все началось еще в детстве, когда из-за проблем с поджелудочной железой врачи назначили ей строгую диету.

Анна призналась в интервью для "Люкс ФМ", что этот режим питания оказал серьезное влияние на ее отношения с едой.

Читайте также:

Какие у Тринчер были проблемы с питанием

"Я много лет боролась с расстройством пищевого поведения (РПП). И даже сегодня, когда работаю с психологом и нутрициологом, иногда сталкиваюсь с его проявлениями под влиянием триггерных ситуаций. В детстве из-за проблем с поджелудочной железой мне назначили диету №5, которую я очень не любила", — рассказала певица.

В течение многих лет Анна пыталась справиться с последствиями, работая с психологами и нутрициологами.

Тринчер долго работала над собой. Фото: скриншот видео

Звезда отметила, что благодаря упорной работе над собой ей удалось найти способ, помогший восстановить баланс. Анна предпочла интервальное голодание, которое стало для нее настоящим спасением.

"Этот подход позволяет мне регулировать аппетит, избегать переедания, а также наслаждаться тем, что я ем, получая настоящую пользу и энергию", — поделилась Анна.

Сейчас Тринчер выглядит прекрасно. Фото: скриншот видео

Однако певица подчеркнула, что ее опыт не универсален. Она призывает каждого, кто имеет подобные проблемы, обращаться к профессионалам.

"Питание — очень индивидуальная сфера, и то, что подходит одному человеку, не всегда будет комфортным или полезным для другого. Поддержка специалистов и понимание собственного тела — ключ к здоровым отношениям с едой", — отметила артистка.

Ранее мы писали о том, что известный ведущий признался, что когда-то весил более 100 кг.

Также мы сообщали, что Юрий Ткач раскрыл секреты своего быстрого похудения.