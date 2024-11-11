Swoiia розірвала шлюб —шанувальники чекають новин від Melovin

Співачка Swoiia. Фото: скриншот відео

Шанувальники співачки Swoiia, яка колись виступала під іменем Ассоль (справжнє ім'я Катерина Тараненко, у дівоцтві Гуменюк), схоже, мають новий привід для обговорень. Днями артистка оголосила про своє розлучення.

Зробила вона це у своєму Instagram.

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Це змусило деяких фанів задуматися, чи може це бути збігом, що на фоні її розлучення Melovin робить пропозицію загадковій незнайомці, адже чутки про його роман з Swoiia вже декілька тижнів обговорюються в мережі. Є деякі здогадки, що саме Swoiia покорила серце молодого виконавця, але вони поки нічим не підтверджені.

Як співачка повідомила про свій намір розлучитись

У своєму блозі Swoiia коротко повідомила про зміни в особистому житті, написавши лише одну фразу: "Минуле завершено", супроводивши її розбитим серцем та символом обручки. Пізніше вона подякувала родині, друзям і шанувальникам за підтримку, яку отримала під час цього непростого періоду.

"Ваші слова торкаються душі, дякую за кожне повідомлення, кожен дзвінок. Це стало справжньою опорою для мене, навіть не очікувала такого тепла від вас. Ми разом пройдемо цей етап. Ваша підтримка — моя сила", — зворушливо звернулася до своїх підписників Swoiia.

Swoiia розлучилася. Фото: instagram.com/swoiia

Катерина Гуменюк та її ексчоловік, бізнес-аналітик Артем Тараненко, були одружені з вересня 2019 року. Вже у вересні цього року співачка почала натякати на зміни в особистому житті, публікуючи відео зі зверненням до жінок, які пройшли через складні розриви, і питаючи, що допомогло їм відновитися.

Нагадаємо, що Swoiia — це новий творчий псевдонім співачки, яка почала свій шлях на сцені у віці всього 4 років під ім’ям Ассоль. Відтоді її музична кар'єра зазнала значних змін, і зараз вона активно працює над новими проєктами в рамках "SWOIIA".

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