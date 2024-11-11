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Swoiia разводится с мужем — есть ли шанс для Melovin

11 ноября 2024 10:12
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Swoiia расторгла брак — поклонники ждут новостей от Melovin
Певица Swoiia. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Поклонники певицы Swoiia, когда-то выступавшей под именем Ассоль (настоящее имя Екатерина Тараненко, в девичестве Гуменюк), похоже, имеют новый повод для обсуждений. На днях артистка объявила о своем разводе.

Сделала она это в своем Instagram.

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Это заставило некоторых фанов задуматься, может ли это быть совпадением, что на фоне ее развода Melovin делает предложение загадочной незнакомке, ведь слухи о его романе Swoiia с уже несколько недель обсуждаются в сети. Есть некоторые догадки, что именно Swoiia покорила сердце молодого исполнителя, но пока они ничем не подтверждены.

Как певица сообщила о своем намерении развестись

В своем блоге Swoiia кратко сообщила об изменениях в личной жизни, написав лишь одну фразу: "Прошлое завершено", сопровождая ее разбитым сердцем и символом обручального кольца. Позже она поблагодарила семью, друзей и поклонников за поддержку, которую получила во время этого непростого периода.

"Ваши слова затрагивают душу, спасибо за каждое сообщение, каждый звонок. Это стало настоящей опорой для меня, даже не ожидавшего такого тепла от вас. Мы вместе пройдем этот этап. Ваша поддержка — моя сила", — трогательно обратилась к своим подписчикам Swoiia.

Swoiia расстается с мужем — есть ли шанс для Melovin - фото 1
Swoiia развелась. Фото: instagram.com/swoiia

Екатерина Гуменюк и ее экс-супруг, бизнес-аналитик Артем Тараненко, были в браке с сентября 2019 года. Уже в сентябре этого года певица начала намекать на перемены в личной жизни, публикуя видео с обращением к женщинам, прошедшим из-за сложных разрывов, и спрашивая, что помогло им восстановиться.

Напомним, что Swoiia — это новый творческий псевдоним певицы, начавшей свой путь на сцене в возрасте всего 4 лет под именем Ассоль. С тех пор ее музыкальная карьера претерпела значительные изменения, и сейчас она активно работает над новыми проектами в рамках "SWOIIA".

Ранее мы писали о том, что Андрей Бедняков на фоне развода сделал публичное заявление.

Также мы сообщали, что Пятов сообщил детали по разводу со своей женой.

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