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Страшний грим та спецефекти — як знімали скандальну "Субстанцію"

23 листопада 2024 23:00
Світлана Заболотна - Редактор
Як створювали спецефекти в "Субстанції" з Демі Мур — деталі
Фільм "Субстанція". Фото: скриншот
Світлана Заболотна - Редактор

Фільм "Субстанція" став справжнім відкриттям цієї осені та водночас викликав дискусії. Адже феміністичний боді-горор містив багато моторошних і навіть дещо огидних сцен. У них були використані реалістичні ефекти, які змушують затамувати подих.

Всі секрети розкрило видання Vulture.

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Протези та грим для фільму розробили візажист і майстер із гриму П'єр-Олів'є Персен та його компанія Pop FX. Деякі сеанси з накладання образу тривали годинами. 

Щоб створити тіло Елізабет, команда надихалась переглядом класичних фільмів жахів. Таких як, "Муха" Кроненберга та "Чужий" Рідлі Скотта. Навіть можна простежити паралель із метаморфозами у "Мусі", коли Сью вилазить зі спини Елізабет, у якої розколюється хребет. Цей мікроепізод веде до сцени, коли Сью грубо зшиває спину своєї господарки. Для зйомок використали розрізаний силіконовий манекен.

Субстанція
Фільм "Субстанція". Фото: MUBI

У Демі Мур було дві каскадерки та дві дублерки. Всі вони носили спеціальні протези в епізодах, коли тіло та зовнішність героїні постійно змінюється.

Тіло Елізабет спеціально повільно старіє, щоб показати всю драму душі жінки, яка не може прийняти віковий перехід. Все починається з деформованого пальця.

"Я пам'ятаю, як казав режисерці Коралі та Демі, що ми не повинні, як у "Мусі", ставати надто жахливими занадто швидко. Зробімо це повільно, тому що в підсумку це буде повне божевілля", — пояснив візажист.

Однак, коли Демі Мур вже  мала перетворитися у практично страшного "Голема", на її тіло наносили тонкі силіконові протези,  нарощували деякі кістки, суглоби, коліна та лікті.

"Коралі хотіла, щоб процес старіння був схожий на хворобу. Ми розробили химерні вени, ніби вони отруюють тіло. Тож я намалював їх у фотошопі як фальшиве татуювання, на водяній гірці. Я переніс ці вени і все інше на шкіру Демі, а потім наклав зверху напівпрозорий силіконовий протез. Коли стають старшими, ви бачите вени на руках людей і шкіра стає більш прозорою. Крім того, ми зробили протез-щоки, трохи збоку, щоб надати їй дивної нижньої губи", — додав Персен.

Втім, коли головна героїня з'являється на новорічному шоу, вона має вигляд "фемінного монстра".

"Як слон, але в балетках. Щось трагічне і жахливе, але граціозне. Тож знадобилося щонайменше три-чотири місяці, щоб знайти правильний баланс і дизайн, який би вона схвалила", — пояснив Персен.

Грим в фільмі Субстанція
Грим у "Субстанції". Фото: MUBI
Як знімали Субстанцію
Гримування на зйомки фільму "Субстанція". Фото: MUBI

Акторка Маргарет Кволлі, яка грає персонажа Сью, повністю була покрита силіконом і носила костюм з пінолатексу, на який було накладено ще більше шарів силікону. Одна її рука була відведена назад, а інша виходила із шиї, зуби стирчали на місці грудей, а збоку висіла лялькова голова Елізабет.

Загалом на майданчику використовували п'ять фальшивих голів, два тіла, два напівтіла та зліпок голови Мур. Одна з моторошних накладок мала порожнину, яка розкривалась для появи грудей в кадрі.

Сцена з Субстанції
Сцена із "Субстанції". Фото: MUBI

Не менш складно було знімати мікроепізод на новорічній вечірці, коли тіло героїні вибухає і кров розлітається повсюди. Її створювали протягом двох тижнів та у команди був лише один шанс зафільмувати широкий план із глядачами, яких заливає кров'ю. Для зйомок цієї сцени знадобилися каскадери, близько 114 000 літрів фальшивої крові та спеціальне технічне оснащення.

Один з найогидніших та страхітливіших моментів — це коли обличчя Елізабет повзе до Алеї слави. Для її фільмування було виготовлено спеціальне лялькове обличчя.

"Наша лялька-крапля була чудовою, але ми не могли передати весь спектр емоцій на ляльковій голові. Це був перформанс Демі. Тож візуальні ефекти прийшли нам на допомогу і зробили всі свої дивовижні чаклунські штуки для Краплі", — розповів Персен.

Фінал фільму "Субстанція"
Фінал фільму "Субстанція". Фото: MUBI

Нагадаємо, ми радили добірку цікавих жахастиків.  Також ми розповідали, хто зіграє Дамблдора в новому серіалі про Гаррі Поттера.

кіно фільм Голлівуд Демі Мур актори закордонні зірки

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