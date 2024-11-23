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Страшный грим и спецэффекты — как снимали фильм "Субстанция"

23 ноября 2024 23:00
Светлана Заболотная - Редактор
Как создавали спецэффекты в "Субстанции" с Деми Мур
Фильм "Субстанция". Фото: скриншот
Светлана Заболотная - Редактор

Фильм "Субстанция" стал настоящим открытием этой осенью и в то же время вызвал дискуссии. Ведь феминистический боди-горор содержал много жутких и даже несколько отвратительных сцен. В них были использованы реалистические эффекты, заставляющие затаить дыхание.

Все секреты раскрыло издание Vulture.

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Как создавали фильм "Субстанция"?

Протезы и грим для фильма разработали визажист и мастер по гриму Пьер-Оливье Персен и его компания Pop FX. Некоторые сеансы по наложению образа продолжались часами.

Чтобы создать тело Элизабет, команда вдохновлялась просмотром ужасов. Таких как "Муха" Кроненберга и "Чужой" Ридли Скотта. Даже можно проследить параллель с метаморфозами в "Мухе", когда Сью вылезает из спины Элизабет, у которой раскалывается позвоночник. Этот микроэпизод ведет к сцене, когда Сью грубо сшивает спину своей хозяйки. Для съемок был использован разрезанный силиконовый манекен.

Субстанция
Фильм "Субстанция". Фото: MUBI

У Деми Мур было две каскадера и два дублера. Все они носили специальные протезы в эпизодах, когда тело и облик героини постоянно меняется.

Тело Элизабет специально медленно стареет, чтобы показать всю драму души женщины, которая не может принять возрастной переход. Все начинается с деформированного пальца.

"Я помню, как говорил режиссеру Коралли и Деми, что мы не должны, как в "Мухе", становиться слишком ужасающими слишком быстро. Сделаем это медленно, потому что в итоге это будет полное безумие", —  пояснил визажист.

Однако, когда Деми Мур уже должна превратиться в практически страшного "Голема", на ее тело наносили тонкие силиконовые протезы, наращивали некоторые кости, суставы, колени и локти.

"Короли хотела, чтобы процесс старения был похож на болезнь. Мы разработали причудливые вены, будто они отравляют тело. Поэтому я нарисовал их в фотошопе, как фальшивая татуировка, на водяной горке. Я перенес эти вены и все остальное на кожу Деми, а затем наложил сверху полупрозрачный силиконовый протез. Когда становятся старее, то вы видите вены на руках людей и кожа становится более прозрачной. Кроме того, мы сделали протез щеки, немного сбоку, чтоб предать ей вид страной нижней губы", — рассказал визажист.

Впрочем, когда главная героиня появляется на новогоднем шоу, она выглядит как "феминный монстр".

"Как слон, но в балетках. Что-то трагическое и ужасное, но грациозное. Поэтому понадобилось минимум три-четыре месяца, чтобы найти правильный баланс и дизайн, который бы она одобрила", — обьяснил Персен.

Грим в фильме Субстанция
Грим в "Субстанции". Фото: MUBI
Как снимали субстанцию
Гримм на съемки фильма "Субстанция". Фото: MUBI

Актриса Маргарет Кволли, играющая персонажа Сью, полностью была покрыта силиконом и носила костюм из пенолатекса, на который было наложено еще больше слоев силикона. Одна ее рука была отведена назад, а другая выходила из шеи, зубы торчали на месте груди, а сбоку висела кукольная голова Элизабет.

В общей сложности на площадке использовали пять фальшивых голов, два тела, два полутела и слепок головы Мур. Одна из жутких накладок имела полость, раскрывавшуяся для появления груди в кадре.

Сцена из Субстанции
Сцена из "Субстанции". Фото: MUBI

Не менее сложно было снимать микроэпизод на новогодней вечеринке, когда тело героини взрывается и кровь разлетается повсюду. Ее создавали в течение двух недель, и у команды был только один шанс снять широкий план со зрителями, которых заливает кровью. Для съемок этой сцены понадобились каскадеры, около 114 000 литров фальшивой крови и специальное техническое оснащение.

Один из самых отвратительных и устрашающих моментов — это когда лицо Элизабет ползет к Аллее славы. Для ее съемки было изготовлено специальное кукольное лицо.

"Наша кукла-капля была великолепной, но мы не могли передать весь спектр эмоций на кукольной голове. Это был перформанс Деми. Так что визуальные эффекты пришли нам на помощь и сделали все свои удивительные колдовские штуки для Капли", — рассказал Персен.

Финал фильма "Субстанция"
Финал фильма "Субстанция". Фото: MUBI

Напомним, мы советовали подборку любопытных ужастиков. Также мы рассказывали, кто сыграет Дамблдора в новом сериале о Гарри Поттере.

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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