Леонардо Ді Капріо заручений з Вікторією Черетті — правда чи плітки

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters

Відомий актор Леонардо Ді Капріо не заручений зі своєю дівчиною-моделлю Вітторією Черетті. Плітки поширюються інтернетом, але інсайдери все гнівно заперечують.

Про це пише Page Six.

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Ді Капріо не заручений з Вітторією Черетті

Плітки про заручини голлівудського актора та відомої супермоделі Вітторії Черетті виявились лиш проявом фантазії. Інсайдери видання запевняють, що актор не збирається одружуватись. Принаймні поки що.

"Це не що інше, як інтернет-чутки", — каже джерело.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті на яхті. Фото: instagram.com/backgrid_usa/

Інформація про заручини цієї пари з'являється час від часу вже протягом року. Втім, найбільш правдоподібною вона стала, коли 26-річну Черетті помітили з новою каблучкою на лівій руці під час обіду в мексиканському ресторані Yuca's у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо смачно поцілував свою давню партнерку по "Титаніку" Кейт Вінслет. Також до 50-річчя актора ми зібрали добірку його найкращих фільмів.