Леонардо Ди Каприо помолвлен с Викторией Черетти — правда ли сплетни

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters

Известный актер Леонардо Ди Каприо не обручен со своей девушкой-моделью Витторией Черетти. Сплетни распространяется по интернету, но инсайдеры все гневно возражают.

Об этом пишет Page Six.

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Сплетни о помолвке голливудского актера и известной супермодели Виттории Черетти оказались лишь проявлением фантазии.

"Это не что иное, как интернет-слухи", — говорит источник.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти на яхте Фото: instagram.com/backgrid_usa/

Информация о помолвке этой пары появляется время от времени уже в течение года. Но более всего правдоподобной она стала после того, как 26-летнюю Черетти заметили с новым кольцом на левой руке вовремя обеда в мексиканском ресторане Yuca's в Лос-Анджелесе.

Напомним, Леонардо Ди Каприо смачно поцеловал свою давнюю партнершу по "Титанику" Кейт Уинслет. Также к 50-летию актера мы собрали подборку его лучших фильмов.