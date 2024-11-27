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Стало известно, действительно ли Ди Каприо обручился с моделью

27 ноября 2024 06:30
Светлана Заболотная - Редактор
Леонардо Ди Каприо помолвлен с Викторией Черетти — правда ли сплетни
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters
Светлана Заболотная - Редактор

Известный актер Леонардо Ди Каприо не обручен со своей девушкой-моделью Витторией Черетти. Сплетни распространяется по интернету, но инсайдеры все гневно возражают.

Об этом пишет Page Six.

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Ди Каприо не обручен с Витторией Черетти

Сплетни о помолвке голливудского актера и известной супермодели Виттории Черетти оказались лишь проявлением фантазии.

"Это не что иное, как интернет-слухи", — говорит источник.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти на яхте
Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти на яхте Фото: instagram.com/backgrid_usa/

Информация о помолвке этой пары появляется время от времени уже в течение года. Но более всего правдоподобной она стала после того, как 26-летнюю Черетти заметили с новым кольцом на левой руке вовремя обеда в мексиканском ресторане Yuca's в Лос-Анджелесе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vittoria Ceretti (@vittoria)

Напомним, Леонардо Ди Каприо смачно поцеловал свою давнюю партнершу по "Титанику" Кейт Уинслет. Также к 50-летию актера мы собрали подборку его лучших фильмов.

брак роман Голливуд актеры Леонардо Ди Каприо

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