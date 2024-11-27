Леонардо Ди Каприо помолвлен с Викторией Черетти — правда ли сплетни

Стало известно, действительно ли Ди Каприо обручился с моделью
Известный актер Леонардо Ди Каприо не обручен со своей девушкой-моделью Витторией Черетти. Сплетни распространяется по интернету, но инсайдеры все гневно возражают.
Об этом пишет Page Six.
Ди Каприо не обручен с Витторией Черетти
Сплетни о помолвке голливудского актера и известной супермодели Виттории Черетти оказались лишь проявлением фантазии.
"Это не что иное, как интернет-слухи", — говорит источник.
Информация о помолвке этой пары появляется время от времени уже в течение года. Но более всего правдоподобной она стала после того, как 26-летнюю Черетти заметили с новым кольцом на левой руке вовремя обеда в мексиканском ресторане Yuca's в Лос-Анджелесе.
Напомним, Леонардо Ди Каприо смачно поцеловал свою давнюю партнершу по "Титанику" Кейт Уинслет. Также к 50-летию актера мы собрали подборку его лучших фильмов.
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