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Сонце, що зігріває — Джамала зворушливо звернулась до сина

24 листопада 2024 14:05
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Джамала привітала сина Аліма з днем народження
Співачка Джамала. Фото: Instagram.com/jamalajaaa
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Українська співачка Джамала порадувала шанувальників родинними кадрами із трьома синами від свого чоловіка, бізнесмена Бекіра Сулейманова. Зірка звернулась до наймолодшого сина Аліма, якому сьогодні, 24 листопада, виповнилося 6 місяців.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Наймолодший син зірки Алім народився 24 травня і сьогодні йому виповнилося пів року. Співачка показала, як змінювався її малюк за цей час. Виконавиця поки приховує його обличчя від шанувальників.

"Аліму сьогодні 6 місяців. Але я взагалі не розумію, як ми жили без тебе. Ти наше сонце, яке зігріває в будь-яку погоду", — написала співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

Джамала виховує разом із чоловіком Сеїтом-Бекіром Сулеймановим трьох синів — шестирічного Еміра-Рахман та трирічного Селіма-Гірай. 

Раніше ми писали про те, що Джамала презентувала кліп з альбому QIRIM, в якому показала себе в юності. А також співачка Джамала закликала світ допомогти Україні виграти війну. 

День народження соцмережі Джамала українські зірки сини

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