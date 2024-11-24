Джамала привітала сина Аліма з днем народження

Співачка Джамала. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала порадувала шанувальників родинними кадрами із трьома синами від свого чоловіка, бізнесмена Бекіра Сулейманова. Зірка звернулась до наймолодшого сина Аліма, якому сьогодні, 24 листопада, виповнилося 6 місяців.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Джамала святкує день народження сина Аліма

Наймолодший син зірки Алім народився 24 травня і сьогодні йому виповнилося пів року. Співачка показала, як змінювався її малюк за цей час. Виконавиця поки приховує його обличчя від шанувальників.

"Аліму сьогодні 6 місяців. Але я взагалі не розумію, як ми жили без тебе. Ти наше сонце, яке зігріває в будь-яку погоду", — написала співачка.

Джамала виховує разом із чоловіком Сеїтом-Бекіром Сулеймановим трьох синів — шестирічного Еміра-Рахман та трирічного Селіма-Гірай.

Раніше ми писали про те, що Джамала презентувала кліп з альбому QIRIM, в якому показала себе в юності. А також співачка Джамала закликала світ допомогти Україні виграти війну.