Джамала поздравила сына Алима с днем рождения

Солнце, которое согревает — Джамала трогательно обратилась к сыну
Украинская певица Джамала порадовала поклонников семейными кадрами с тремя сыновьями от своего мужа, бизнесмена Бекира Сулейманова. Звезда обратилась к младшему сыну Алиму, которому сегодня, 24 ноября, исполнилось 6 месяцев.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Джамала празднует день рождения сына Алима
Младший сын звезды Алим родился 24 мая и сегодня ему исполнилось полгода. Певица показала, как менялся ее малыш за это время. Исполнительница пока скрывает его лицо от поклонников.
"Алима сегодня 6 месяцев. Но я вообще не понимаю, как мы жили без тебя. Ты наше солнце, которое согревает в любую погоду", — написала певица.
Джамала воспитывает вместе с мужем Сеитом-Бекиром Сулеймановым трех сыновей — шестилетнего Эмира-Рахмана и трехлетнего Селима-Гирая.
Ранее мы писали о том, что Джамала представила клип из альбома QIRIM, в котором показала себя в юности. Также певица Джамала призвала мир помочь Украине выиграть войну.
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