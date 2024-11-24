Джамала поздравила сына Алима с днем рождения

Певица Джамала. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала порадовала поклонников семейными кадрами с тремя сыновьями от своего мужа, бизнесмена Бекира Сулейманова. Звезда обратилась к младшему сыну Алиму, которому сегодня, 24 ноября, исполнилось 6 месяцев.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Младший сын звезды Алим родился 24 мая и сегодня ему исполнилось полгода. Певица показала, как менялся ее малыш за это время. Исполнительница пока скрывает его лицо от поклонников.

"Алима сегодня 6 месяцев. Но я вообще не понимаю, как мы жили без тебя. Ты наше солнце, которое согревает в любую погоду", — написала певица.

Джамала воспитывает вместе с мужем Сеитом-Бекиром Сулеймановым трех сыновей — шестилетнего Эмира-Рахмана и трехлетнего Селима-Гирая.

Ранее мы писали о том, что Джамала представила клип из альбома QIRIM, в котором показала себя в юности. Также певица Джамала призвала мир помочь Украине выиграть войну.