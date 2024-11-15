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Сестри Кардаш'ян перевтілились на диких кішок для Dolce & Gabbana

15 листопада 2024 15:05
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Кортні та Кім Кардаш'яни засвітились у рекламній кампанії Dolce & Gabbana
Кортні та Кім Кардаш'яни. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Американська бізнесвумен Кім Кардаш'ян розпочала співпрацю з італійським брендом Dolce & Gabbana. Зірка запросила сестру, зірку реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян, на зйомки у рекламній кампанії.

Відповідні кадри були опубліковані на сторінці бренду в соцмережах.

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Кардаш'ян спричинили справжній фурор в однакових костюмах з леопардовим принтом. Засновниця Poosh, Кортні вбралася в приталену сукню з декольте і хустку.

Кім із зачіскою "вулик" позує перед камерою в чорному сітчастому боді і панчохах до стегон, яке доповнила фартухом. Зірка також показалася в бікіні з леопардовим принтом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Представники Skims пообіцяли, що в асортименті буде "хтива" білизна, шовковисті комплекти для сну та приталені корсети. Кім повідомила, що речі з колаборації її бренду Skims із Dolce & Gabbana можна буде придбати онлайн і в оффлайн 19 листопада.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В минулі роки у родині Кардаш'ян були непрості стосунки із дизайнерами Dolce & Gabbana.

Зокрема, у 2019 році бренд в коментарях в Instagram назвав Кардаш'ян "найдешевшими людьми у світі". У 2015 році дизайнери також вибачалися за те, що назвали дітей, народжених за допомогою екстракорпорального запліднення, "синтетичними". Сурогатна матір народила Кім двох дітей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що матір сестер Кардаш'ян готується до серйозної операції. А також Кортні Кардаш'ян захейтили за декор на Гелловін.

Кім Кардашян Кортні Кардашян закордонні зірки фотосесія відомі бренди

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