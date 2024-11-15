Кортни и Ким Кардашяны. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Американский бизнесвумэн Ким Кардашьян начала сотрудничество с итальянским брендом Dolce & Gabbana. Звезда пригласила сестру, звезду реалити-шоу Кортни Кардашьян на съемки в рекламной кампании.

Соответствующие кадры были опубликованы на странице бренда в соцсетях.

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Кортни и Ким Кардашяне показались в леопарде

Кардашяне произвели настоящий фурор в одинаковых костюмах с леопардовым принтом. Основательница Poosh, Кортни оделась в приталенное платье с декольте и платком.

Ким с прической "улей" позирует перед камерой в черном сетчатом боди и чулках до бедер, который дополнила фартуком. Звезда тоже показалась в бикини с леопардовым принтом.

Представители Skims пообещали, что в ассортименте будет "похотливое" белье, шелковистые комплекты для сна и приталенные корсеты. Ким сообщила, что вещи из коллаборации ее бренда Skims из Dolce&Gabbana можно будет приобрести онлайн и в офф-лайн 19 ноября.

В прошлые годы у семьи Кардашьян были непростые отношения с дизайнерами Dolce & Gabbana.

В частности, в 2019 году бренд в комментариях в Instagram назвал Кардашьян "самыми дешевыми людьми в мире". В 2015 году дизайнеры также извинялись за то, что назвали детей, рожденных с помощью экстракорпорального оплодотворения "синтетическими". Суррогатная мать родила Ким двух детей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мать сестер Кардашьян готовится к серьезной операции. А также Кортни Кардашьян захейтили за декор на Хэллоуин.