Співачка Руслана. Фото: телеканал VTM

Співачка Руслана наробила галасу на популярному шоу в Бельгії. Українська зірка стала учасницею відомого проєкту The Masked Singer, відомий в нашій країні як "Маска".

Шоу виходило в ефір на телеканалі VTM.

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Українська співачка була запрошена у якості міжнародної зірки до участі у проєкті та провела близько 10 тижнів між Україною та Брюсселем заради знімань.

Як зізналася Руслана, вона була неабияк рада отримати таку пропозицію від європейських колег.

"Не встиг виконавчий продюсер до кінця розповісти суть пропозиції, як я сказала "Так! Так! І ще раз так!". При чому мені пропонувалися два можливі формати — як участь у якості запрошеної спеціальної зірки одного з епізодів, так і повноцінна участь на рівні з усіма учасниками. Звісно, я обрала другий варіант.

Хоча моя команда потім мені говорила, мовляв, "подумай ще раз - це дуже велика невизначеність у графіку і це постійні переїзди між Україною і Бельгією", що дуже непросто у наших реаліях! Але моє рішення було твердим і беззаперечним. І вже за кілька тижнів я була у Брюсселі для зняття мірок для пошиття костюму", — розповіла артистка.

Руслана у шоу The Masked Singer. Фото: телеканал VTM

Переможниця "Євробачення-2004" постала у образі риби-рок-зірки – Zeeduivel.

Руслана в образі Zeeduivel. Фото: телеканал VTM

Руслана зізнається, що вона поставилася до своєї участі у проекті у тому числі як до можливості розказати щось бельгійській аудиторії про Україну. І хоч за правилами шоу, вона не могла нічого говорити, вона доносила це через пісні, які виконувала. Тому до вибору репертуару вона підійшла надзвичайно відповідально. Одну із пісень, а саме "Please Forgive Me" Руслана присвятила полеглому у бою за Україну Герою Да Вінчі.

Руслана та співачка Natalia. Фото: телеканал VTM

За період проекту, Руслана, а точніше Zeeduivel, наробила чимало переполоху і здійняла не одну хвилю. Вона встигла заспівати дуетом із місцевою зіркою співачкою Natalia, а також двічі запалила перед 15-тисячною аудиторією у місцевому Палаці Спорту.

До фіналу співачці не вистачило лише два ефіри, однак як каже Руслана, головною її метою було ще раз привернути увагу європейців до війни в Україні.

Співачка Руслана на шоу "Маска" в Бельгії. Фото: телеканал VTM

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