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Руслана удивила появлением на популярном шоу в Бельгии

23 ноября 2024 16:36
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Руслана стала звездой на шоу Маска в Бельгии.
Певица Руслана. Фото: телеканал VTM
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Певица Руслана наделала шума на популярном шоу в Бельгии. Украинская звезда стала участницей известного проекта The Masked Singer, известного в нашей стране как "Маска".

Шоу выходило в эфир на телеканале VTM.

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Украинская певица была приглашена в качестве международной звезды для участия в проекте и провела около 10 недель между Украиной и Брюсселем для съемок.

Как призналась Руслана, она была очень рада получить такое предложение от европейских коллег.

"Не успел исполнительный продюсер до конца рассказать суть предложения, как я сказала "Да! Да! И еще раз да!" Причем мне предлагались два возможных формата — как участие в качестве приглашенной специальной звезды одного из эпизодов, так и полноценное участие на уровне со всеми участниками. Естественно, я выбрала второй вариант.

Хотя моя команда потом мне говорила, мол, "подумай еще раз — это очень большая неопределенность в графике и это постоянные переезды между Украиной и Бельгией", что очень непросто в наших реалиях! Но мое решение было твердым и беспрекословным. И уже через несколько недель я была в Брюсселе для снятия мерок для пошива костюма", — рассказала артистка.

Руслана в шоу The Masked Singer
Руслана в шоу The Masked Singer. Фото: телеканал VTM

Победительница "Евровидения-2004" предстала в образе рыбы-рок-звезды — Zeeduivel.

Руслана в образе
Руслана в образе Zeeduivel. Фото: телеканал VTM

Руслана признается, что она отнеслась к своему участию в проекте, в том числе как к возможности рассказать что-то бельгийской аудитории об Украине. И хотя по правилам шоу она не могла ничего говорить, она доносила это через песни, которые исполняла. Поэтому к выбору репертуара она подошла очень ответственно. Одну из песен, а именно Please Forgive Me, Руслана посвятила павшему в бою за Украину Герою Да Винчи.

Руслана и певица Natalia
Руслана и певица Natalia. Фото: телеканал VTM

За период проекта Руслана, а точнее Zeeduivel, наделала немало переполоха и подняла не одну волну. Она успела спеть дуэтом с местной звездой певицей Natalia, а также дважды зажгла перед 15-тысячной аудиторией в местном Дворце спорта.

До финала певице не хватило всего два эфира, однако, как говорит Руслана, главной ее целью было еще раз привлечь внимание европейцев к войне в Украине.

Певица Руслана на шоу "Маска" в Бельгии
Певица Руслана на шоу "Маска" в Бельгии. Фото: телеканал VTM

Напомним, в сети напомнили громкий скандал между Тиной Кароль и Светланой Лободой на известном шоу.

Также мы рассказывали, что произошло в новом эпизоде шоу "Холостяк-13" и кто из девушек покинул проект.

Руслана Лыжичко шоу Бельгия украинские звезды "Маска"

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