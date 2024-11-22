Раміна Есхакзай зізналась, чому закинула дієти

Українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай. Фото: скриншот YouTube

Журналістка Раміна Есхакзай зізналась, що постійно мучила себе різними дієтами. Зірка змінила ставлення до свого тіла завдяки нутриціологу.

Про це вона розповіла в новому випуску "Проєкт 30+" на YouTube.

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Раміна Есхакзай про ставлення до тіла

Раміна зізналась що усе своє життя знущалась над собою жорсткими дієтами. Минулого року їй вдалося схуднути на 10 кілограмів та кардинально змінити ставлення до себе.

Закинути дієти її надихнула нутриціолог Катя Крупкіна.

"Я постійно була на дієтах. Два роки тому схудла, але зараз знову набрала через тривожність. Моя нутриціологиня сказала мені важливу фразу: "Раміно, це тіло постійно з тобою, це те, з чим народилася і з чим підеш з життя. Це твій будинок, який ти маєш оберігати"", — розповіла журналіст.

Фігура Раміни Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Нині блогерка намагається вибудовувати нові нейронні зв'язки та робити акцент не на зовнішній красі, а на здоров'ї. Раміна намагається уникати всього, що може зашкодити її організму.

Нагадаємо, раніше Раміна розповіла про свого коханого. А також вона зустрілася з лідерами НАТО в Брюсселі.