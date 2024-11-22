Рамина Эсхакзай призналась, почему забросила диеты

Украинский блогер и журналистка Рамина Эсхакзай. Фото: скриншот YouTube

Журналистка Рамина Эсхакзай призналась, что постоянно мучила себя разными диетами. Звезда изменила отношение к своему телу благодаря нутрициологу.

Об этом она рассказала в новом выпуске "Проект 30+" на YouTube.

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Рамина Эсхакзай об отношении к телу

Рамина призналась, что всю свою жизнь издевалась над собой жесткими диетами. В прошлом году ему удалось похудеть на 10 килограммов и кардинально изменить отношение к себе.

Забросить диеты ее вдохновила нутрициолог Катя Крупкина.

"Я постоянно была на диетах. Два года назад похудела, но сейчас снова набрала из-за тревожности. Моя нутрициолог сказала мне важную фразу: "Рамина, это тело постоянно с тобой, это то, с чем родилась и с чем уйдешь из жизни. Это твой дом, который ты должен оберегать", — рассказала журналист.

Фигура Рамины Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Сейчас блоггер пытается выстраивать новые нейронные связи и делать акцент не на внешней красоте, а на здоровье. Рамина пытается избегать всего, что может повредить ее организму.

Напомним, ранее Рамина рассказала о своем любимом. Она также встретилась с лидерами НАТО в Брюсселе.