Рамина Эсхакзай призналась, почему забросила диеты

Рамина ответила, почему отказалась от постоянных диет
Журналистка Рамина Эсхакзай призналась, что постоянно мучила себя разными диетами. Звезда изменила отношение к своему телу благодаря нутрициологу.
Об этом она рассказала в новом выпуске "Проект 30+" на YouTube.
Рамина Эсхакзай об отношении к телу
Рамина призналась, что всю свою жизнь издевалась над собой жесткими диетами. В прошлом году ему удалось похудеть на 10 килограммов и кардинально изменить отношение к себе.
Забросить диеты ее вдохновила нутрициолог Катя Крупкина.
"Я постоянно была на диетах. Два года назад похудела, но сейчас снова набрала из-за тревожности. Моя нутрициолог сказала мне важную фразу: "Рамина, это тело постоянно с тобой, это то, с чем родилась и с чем уйдешь из жизни. Это твой дом, который ты должен оберегать", — рассказала журналист.
Сейчас блоггер пытается выстраивать новые нейронные связи и делать акцент не на внешней красоте, а на здоровье. Рамина пытается избегать всего, что может повредить ее организму.
Напомним, ранее Рамина рассказала о своем любимом. Она также встретилась с лидерами НАТО в Брюсселе.
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