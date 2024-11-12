Шварценеггер втретє став дідусем — відомо стать і ім'я маляти

Арнольд Шварценеггер з донькою Кетрін. Фото: Instagram.com/katherineschwarzenegger

Американський актор Кріс Претт та його дружина, письменниця Кетрін Шварценеггер, радісно оголосили про поповнення в родині — у них народився син. Це вже третя спільна дитина для пари, а також третій онук для відомого актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, якому 77 років.

Новоспечені батьки, Кетрін і Кріс, поділилися цією новиною з прихильниками в Instagram.

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Кетрін і Кріс з гордістю написали: "Із величезною радістю повідомляємо про народження нашого сина, Форда Фіцджеральда Шварценеггера Претта". Підписники одразу ж почали вітати зіркову родину, виражаючи радість за молодих батьків.

Кріс Претт та Кетрін Шварценеггер. Фото: Instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін розповіла, що малюк та вона почуваються добре. Форда з нетерпінням чекали його старші сестри — 4-річна Лайла Марія та 2-річна Елоїза Крістіна, які вже обожнюють свого молодшого братика. Кріс і Кетрін також зізналися, що почуваються надзвичайно щасливими та вдячними за це поповнення.

Цікаво, що Арнольд Шварценеггер, відомий на весь світ як "Залізний Арні", тепер тричі дідусь, і, як завжди, активно підтримує свою сім’ю. Його стосунки з Кетрін і Крісом сповнені тепла, що вони не раз демонстрували на публіці.

Арнольд також з особливою ніжністю ставиться до онуків, і неодноразово згадував у інтерв’ю, що пишається своєю родиною.

Кетрін з дітьми. Фото: Instagram.com/katherineschwarzenegger

Відзначимо, що для Претта це вже четверта дитина. У актора також є 12-річний син Джек від попереднього шлюбу з актрисою Анною Феріс.

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