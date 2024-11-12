Шварценеггер третий раз стал дедушкой — известно пол и имя малыша

Арнольд Шварценеггер с дочерью Кэтрин. Фото: Instagram.com/katherineschwarzenegger

Американский актер Крис Претт и его жена, писательница Кэтрин Шварценеггер, радостно объявили о пополнении в семье — у них родился сын. Это уже третий общий ребенок для пары, а также третий внук для известного актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, которому 77 лет.

Новоиспеченные родители, Кэтрин и Крис, поделились этой новостью со поклонниками в Instagram.

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Кэтрин и Крис с гордостью написали: "С огромной радостью сообщаем о рождении нашего сына, Форда Фицджеральда Шварценеггера Претта". Подписчики сразу же начали поздравлять звездную семью, выражая радость за молодых родителей.

Крис Претт и Кэтрин Шварценеггер. Фото: Instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин рассказала, что малыш и она чувствуют себя хорошо. Форда с нетерпением ждали его старшие сестры — 4-летняя Лайла Мария и 2-летняя Элоиза Кристина, которые уже обожают своего младшего братца. Крис и Кэтрин также признались, что чувствуют себя чрезвычайно счастливыми и благодарными за это пополнение.

Интересно, что Арнольд Шварценеггер, известный на весь мир как "Железный Арни", теперь трижды дедушка и, как всегда, активно поддерживает свою семью. Его отношения с Кэтрин и Крисом полны тепла, что они не раз демонстрировали на публике.

Арнольд также с особой нежностью относится к внукам, и неоднократно упоминал в интервью, что гордится своей семьей.

Кэтрин с детьми. Фото: Instagram.com/katherineschwarzenegger

Отметим, что для Претта это уже четвертый ребенок. У актера также есть 12-летний сын Джек от предыдущего брака с актрисой Анной Ферис.

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