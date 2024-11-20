Олександр Еллерт полетів на Гаваї

Український комік та ведучий Олександр Еллерт. Фото: instagram.com/ellert_a/

Колишній сценарист студії "Квартал 95" і переможець "Холостячки" Олександр Еллерт, який виїхав на початку війни до США, показався на відпочинку. Актор полетів на Гаваї.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Еллерт на відпочинку

Колишній сценарист студії "Квартал 95" показався на березі океану та розповів, який подарунок зробив собі до дня народження. Еллерт вперше вирушив на відпочинок один. Нині актор насолоджується сонячними променями на Гаваях.

"Напередодні дня народження вирішив зробити собі подарунок та полетів на Гаваї. Мені здається, що я більше ні з ким не полечу на відпочинок, я буду мандрувати лише один. Я чекаю поки зберуся я один, заходжу куди хочу. Головний інсайт — приділяйте час собі і давайте цей час іншим", — сказав комік, сидячи на піщаному узбережжі.

Раніше Олена Зеленська розповіла, чому отримувала менший гонорар під час роботи у "Кварталі 95". А також "кварталівці" пожартували, хто насправді допоміг Трампу перемогти на виборах в США.