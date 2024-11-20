Александр Эллерт улетел на Гавайи

Украинский комик и ведущий Александр Эллерт. Фото: instagram.com/ellert_a/

Бывший сценарист студии "Квартал 95" и победитель "Холостячки" Александр Эллерт, который выехал в начале войны в США, показался на отдыхе. Актер полетел на Гавайи.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Эллерт на отдыхе

Бывший сценарист студии "Квартал 95" показался на берегу океана и рассказал, какой подарок сделал себе накануне дня рождения. Эллерт впервые отправился на отдых один. В настоящее время актер наслаждается солнечными лучами на Гавайях.

"Накануне дня рождения решил сделать себе подарок и улетел на Гавайи. Мне кажется, что я больше ни с кем не полечу на отдых, я буду путешествовать только один. Я жду пока соберусь я один, захожу куда хочу. Главный инсайт — уделяйте время себе и давайте это время другим", — сказал комик, сидя на песчаном побережье.

Ранее Елена Зеленская рассказала, почему получала меньший гонорар во время работы в "Квартале 95". А также "кварталовцы" пошутили, кто действительно помог Трампу победить на выборах в США.