Ґреммі 2025 — стали відомі імена лауреатів музичної премії

Оприлюднені номінанти премії Ґреммі-2025 — чи є в списку українці
У США оголосили імена номінантів так званого музичного "Оскара". Американська академія звукозапису назвала імена артистів та дотичних до індустрії людей, які претендують на престижну премію "Ґреммі-2025".
Список номінантів з’явився на офіційному сайті "Ґреммі".
Номінанти премії "Ґреммі-2025"
Премія представлена 94 категоріями та охоплює всі музичні стилі. Окрім артистів на перемоги претендують композитори, саундпродюсери та інші представники музичної індустрії. Ще минулого року співачка Бейонсе побила рекорд премії "Ґреммі-2025" за кількістю нагород (32) та номінацій.
Цього року і вона, і, зокрема, "Людина року" за версією журналу Time Тейлор Свіфт претендують на головну нагороду — статуетку золотого грамофону в категорії "Запис року" та "Альбом року".
Номінація "Альбом року"
- Бейонсе — Cowboy Carter
- Тейлор Свіфт — The Tortured Poets Department
- Сабріна Карпентер — Short n’ Sweet
- Charli XCX — brat
- André 3000 — New Blue Sun
- Jacob Collier — Djesse Vol. 4
- Біллі Айліш — Hit Me Hard and Soft
- Чаппелл Роан — The Rise and Fall of a Midwest Princess
Номінація "Запис року"
- Тейлор Свіфт & Post Malone — Fortnight
- Бейонсе — Texas Hold ‘Em
- The Beatles — Now and Then
- Сабріна Карпентер — Espresso
- Charli XCX — 60
- Біллі Айліш — Birds of a Feater
- Кендрік Ламар — Not Like Us
- Чаппелл Роан — Good Luck, Babe!
Номінація "Найкращий новий артист"
- Чаппелл Роан
- Сабріна Карпентер
- Shaboozey
- Doechii
- Teddy Swims
- Benson Boone
- Raye
- Khruangbin
Українці на премії "Ґреммі-2025"
На потрапляння до номінації претендував гурт "Океан Ельзи", який цього року відзначив своє 30-річчя. Колектив на чолі з фронтменом Святославом Вакарчуком презентував перший англомовний альбом. Українці подавали композицію Lighthouse в категорії "Пісня року" та "Найкраща рок-пісня". Втім, до номінантів гурт "Океан Ельзи" не потрапив.
А ось бронзова призерка пісенного конкурсу Євробачення-2024 (спільно з реперкою Alyona Alyona) Jerry Heil все ще має шанси отримати золотий грамофон від Американської академії звукозапису. Річ у тому, що українка надсилала свій трек All Eyes On Kids до номінації "Найкраща пісня для соціальних змін".
В цій категорії немає номінантів, ім’я переможця оголосять в день проведення премії. Урочиста церемонія пройде 2 лютого 2025 року у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що американська співачка Бейонсе побила рекорд у кількості номінацій на "Ґреммі". Також ми писали, що українці обрали додаткових номінантів премії MUZVAR AWARDS-2024.
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