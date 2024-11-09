Ґреммі 2025 — стали відомі імена лауреатів музичної премії

Один з лауреатів премії Ґреммі. Фото: Reuters

У США оголосили імена номінантів так званого музичного "Оскара". Американська академія звукозапису назвала імена артистів та дотичних до індустрії людей, які претендують на престижну премію "Ґреммі-2025".

Список номінантів з’явився на офіційному сайті "Ґреммі".

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Номінанти премії "Ґреммі-2025"

Премія представлена 94 категоріями та охоплює всі музичні стилі. Окрім артистів на перемоги претендують композитори, саундпродюсери та інші представники музичної індустрії. Ще минулого року співачка Бейонсе побила рекорд премії "Ґреммі-2025" за кількістю нагород (32) та номінацій.

Цього року і вона, і, зокрема, "Людина року" за версією журналу Time Тейлор Свіфт претендують на головну нагороду — статуетку золотого грамофону в категорії "Запис року" та "Альбом року".

Номінація "Альбом року"

Бейонсе — Cowboy Carter

Тейлор Свіфт — The Tortured Poets Department

Сабріна Карпентер — Short n’ Sweet

Charli XCX — brat

André 3000 — New Blue Sun

Jacob Collier — Djesse Vol. 4

Біллі Айліш — Hit Me Hard and Soft

Чаппелл Роан — The Rise and Fall of a Midwest Princess

Номінація "Запис року"

Тейлор Свіфт & Post Malone — Fortnight

Бейонсе — Texas Hold ‘Em

The Beatles — Now and Then

Сабріна Карпентер — Espresso

Charli XCX — 60

Біллі Айліш — Birds of a Feater

Кендрік Ламар — Not Like Us

Чаппелл Роан — Good Luck, Babe!

Номінація "Найкращий новий артист"

Чаппелл Роан

Сабріна Карпентер

Shaboozey

Doechii

Teddy Swims

Benson Boone

Raye

Khruangbin

Українці на премії "Ґреммі-2025"

На потрапляння до номінації претендував гурт "Океан Ельзи", який цього року відзначив своє 30-річчя. Колектив на чолі з фронтменом Святославом Вакарчуком презентував перший англомовний альбом. Українці подавали композицію Lighthouse в категорії "Пісня року" та "Найкраща рок-пісня". Втім, до номінантів гурт "Океан Ельзи" не потрапив.

А ось бронзова призерка пісенного конкурсу Євробачення-2024 (спільно з реперкою Alyona Alyona) Jerry Heil все ще має шанси отримати золотий грамофон від Американської академії звукозапису. Річ у тому, що українка надсилала свій трек All Eyes On Kids до номінації "Найкраща пісня для соціальних змін".

В цій категорії немає номінантів, ім’я переможця оголосять в день проведення премії. Урочиста церемонія пройде 2 лютого 2025 року у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що американська співачка Бейонсе побила рекорд у кількості номінацій на "Ґреммі". Також ми писали, що українці обрали додаткових номінантів премії MUZVAR AWARDS-2024.