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Оприлюднені номінанти премії Ґреммі-2025 — чи є в списку українці

9 листопада 2024 11:05
Ірина Вороніна - Редактор
Ірина Вороніна
Редактор
Ґреммі 2025 — стали відомі імена лауреатів музичної премії
Один з лауреатів премії Ґреммі. Фото: Reuters
Ірина Вороніна - Редактор
Ірина Вороніна
Редактор

У США оголосили імена номінантів так званого музичного "Оскара". Американська академія звукозапису назвала імена артистів та дотичних до індустрії людей, які претендують на престижну премію "Ґреммі-2025".

Список номінантів з’явився на офіційному сайті "Ґреммі"

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Номінанти премії "Ґреммі-2025"

Премія представлена 94 категоріями та охоплює всі музичні стилі. Окрім артистів на перемоги претендують композитори, саундпродюсери та інші представники музичної індустрії. Ще минулого року співачка Бейонсе побила рекорд премії "Ґреммі-2025" за кількістю нагород (32) та номінацій. 

Цього року і вона, і, зокрема, "Людина року" за версією журналу Time Тейлор Свіфт претендують на головну нагороду — статуетку золотого грамофону в категорії "Запис року" та "Альбом року". 

Номінація "Альбом року"

  • Бейонсе — Cowboy Carter
  • Тейлор Свіфт — The Tortured Poets Department
  • Сабріна Карпентер — Short n’ Sweet
  • Charli XCX — brat
  • André 3000 — New Blue Sun
  • Jacob Collier — Djesse Vol. 4
  • Біллі Айліш — Hit Me Hard and Soft
  • Чаппелл Роан — The Rise and Fall of a Midwest Princess
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Номінація "Запис року"

  • Тейлор Свіфт & Post Malone — Fortnight
  • Бейонсе — Texas Hold ‘Em
  • The Beatles — Now and Then
  • Сабріна Карпентер — Espresso
  • Charli XCX — 60
  • Біллі Айліш — Birds of a Feater
  • Кендрік Ламар — Not Like Us
  • Чаппелл Роан — Good Luck, Babe!

Номінація "Найкращий новий артист" 

  • Чаппелл Роан
  • Сабріна Карпентер
  • Shaboozey
  • Doechii
  • Teddy Swims
  • Benson Boone
  • Raye
  • Khruangbin

Українці на премії "Ґреммі-2025"

На потрапляння до номінації претендував гурт "Океан Ельзи", який цього року відзначив своє 30-річчя. Колектив на чолі з фронтменом Святославом Вакарчуком презентував перший англомовний альбом. Українці подавали композицію Lighthouse в категорії "Пісня року" та "Найкраща рок-пісня". Втім, до номінантів гурт "Океан Ельзи" не потрапив. 

А ось бронзова призерка пісенного конкурсу Євробачення-2024 (спільно з реперкою Alyona Alyona) Jerry Heil все ще має шанси отримати золотий грамофон від  Американської академії звукозапису. Річ у тому, що українка надсилала свій трек All Eyes On Kids до номінації "Найкраща пісня для соціальних змін".

В цій категорії немає номінантів, ім’я переможця оголосять в день проведення премії. Урочиста церемонія пройде 2 лютого 2025 року у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що американська співачка Бейонсе побила рекорд у кількості номінацій на "Ґреммі". Також ми писали, що українці обрали додаткових номінантів премії MUZVAR AWARDS-2024.

Jerry Heil музика закордонні зірки артисти "Океан Ельзи" премія Греммі

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