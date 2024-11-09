Грэмми 2025 — стали известны имена лауреатов музыкальной премии

Названы номинанты премии Грэмми-2025 — есть ли в списке украинцы
В США объявили имена номинантов так называемого музыкального "Оскара". Американская академия звукозаписи назвала имена артистов и причастных к индустрии людей, претендующих на престижную премию "Грэмми-2025".
Список номинантов появился на официальном сайте "Грэмми".
Номинанты премии "Грэмми-2025"
Премия представлена 94 категориями и включает все музыкальные стили. Кроме артистов, на победы претендуют композиторы, саундпродюсеры и другие представители музыкальной индустрии. Еще в прошлом году певица Бейонсе побила рекорд премии "Грэмми-2025" по количеству наград (32) и номинаций.
В этом году и она, и, в частности, "Человек года" по версии журнала Time Тейлор Свифт претендуют на главную награду — статуэтку золотого граммофона в категории "Запись года" и "Альбом года".
Номинация "Альбом года"
- Бейонсе — Cowboy Carter
- Тейлор Свифт — The Tortured Poets Department
- Сабрина Карпентер — Short n' Sweet
- Charli XCX — bra
- André 3000 — New Blue Sun
- Jacob Collier — Djesse Vol. 4
- Билли Айлиш — Hit Me Hard and Soft
- Чаппелл Роан — The Rise and Fall of a Midwest Princess
Номинация "Запись года"
- Тейлор Свифт & Post Malone — Fortnight
- Бейонсе — Texas Hold 'Em
- The Beatles — Now and Then
- Сабрина Карпентер — Espresso
- Charli XCX — 60
- Билли Айлиш — Birds of a Feater
- Кендрик Ламар — Not Like Us
- Чаппелл Роан – Good Luck, Babe!
Номинация "Лучший новый артист"
- Чаппелл Роан
- Сабрина Карпентер
- Shaboozey
- Doechii
- Teddy Swims
- Benson Boone
- Raye
- Khruangbin
Украинцы на премии "Грэмми-2025"
На попадание в номинацию претендовала группа "Океан Ельзи", которая в этом году отметила свое 30-летие. Коллектив во главе с фронтменом Святославом Вакарчуком представил первый англоязычный альбом. Украинцы подавали композицию Lighthouse в категории "Песня года" и "Лучшая рок-песня". Впрочем, в номинанты группа "Океан Ельзи" не попала.
А вот бронзовый призер песенного конкурса Евровидения-2024 (совместно с рэпером Alyona Alyona) Jerry Heil все еще имеет шансы получить золотой граммофон от Американской академии звукозаписи. Дело в том, что украинка отсылала свой трек All Eyes On Kids в номинацию "Лучшая песня для социальных перемен".
В этой категории нет номинантов, имя победителя объявят в день проведения премии. Торжественная церемония пройдет 2 февраля 2025 в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).
Напомним, ранее мы рассказывали, что американская певица Бейонсе побила рекорд по количеству номинаций на "Грэмми". Также мы писали, что украинцы избрали дополнительных номинантов премии MUZVAR AWARDS-2024.
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