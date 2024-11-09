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Названы номинанты премии Грэмми-2025 — есть ли в списке украинцы

9 ноября 2024 11:05
Ирина Воробьева - Редактор
Грэмми 2025 — стали известны имена лауреатов музыкальной премии
Один из лауреатов премии Грэмми. Фото: Reuters
Ирина Воробьева - Редактор

В США объявили имена номинантов так называемого музыкального "Оскара". Американская академия звукозаписи назвала имена артистов и причастных к индустрии людей, претендующих на престижную премию "Грэмми-2025".

Список номинантов появился на официальном сайте "Грэмми".

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Номинанты премии "Грэмми-2025"

Премия представлена 94 категориями и включает все музыкальные стили. Кроме артистов, на победы претендуют композиторы, саундпродюсеры и другие представители музыкальной индустрии. Еще в прошлом году певица Бейонсе побила рекорд премии "Грэмми-2025" по количеству наград (32) и номинаций.

В этом году и она, и, в частности, "Человек года" по версии журнала Time Тейлор Свифт претендуют на главную награду — статуэтку золотого граммофона в категории "Запись года" и "Альбом года".

Номинация "Альбом года"

  • Бейонсе — Cowboy Carter
  • Тейлор Свифт — The Tortured Poets Department
  • Сабрина Карпентер — Short n' Sweet
  • Charli XCX — bra
  • André 3000 — New Blue Sun
  • Jacob Collier — Djesse Vol. 4
  • Билли Айлиш — Hit Me Hard and Soft
  • Чаппелл Роан — The Rise and Fall of a Midwest Princess
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Beyoncé (@beyonce)

Номинация "Запись года"

  • Тейлор Свифт & Post Malone — Fortnight
  • Бейонсе — Texas Hold 'Em
  • The Beatles — Now and Then
  • Сабрина Карпентер — Espresso
  • Charli XCX — 60
  • Билли Айлиш — Birds of a Feater
  • Кендрик Ламар — Not Like Us
  • Чаппелл Роан – Good Luck, Babe!

Номинация "Лучший новый артист"

  • Чаппелл Роан
  • Сабрина Карпентер
  • Shaboozey
  • Doechii
  • Teddy Swims
  • Benson Boone
  • Raye
  • Khruangbin

Украинцы на премии "Грэмми-2025"

На попадание в номинацию претендовала группа "Океан Ельзи", которая в этом году отметила свое 30-летие. Коллектив во главе с фронтменом Святославом Вакарчуком представил первый англоязычный альбом. Украинцы подавали композицию Lighthouse в категории "Песня года" и "Лучшая рок-песня". Впрочем, в номинанты группа "Океан Ельзи" не попала.

А вот бронзовый призер песенного конкурса Евровидения-2024 (совместно с рэпером Alyona Alyona) Jerry Heil все еще имеет шансы получить золотой граммофон от Американской академии звукозаписи. Дело в том, что украинка отсылала свой трек All Eyes On Kids в номинацию "Лучшая песня для социальных перемен".

В этой категории нет номинантов, имя победителя объявят в день проведения премии. Торжественная церемония пройдет 2 февраля 2025 в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

Напомним, ранее мы рассказывали, что американская певица Бейонсе побила рекорд по количеству номинаций на "Грэмми". Также мы писали, что украинцы избрали дополнительных номинантов премии MUZVAR AWARDS-2024.

Jerry Heil музыка зарубежные звезды артисты "Океан Эльзы" премия Грэмми

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