Скандал Кім Кардаш'ян — зірку захейтили через пірсинг

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Американська бізнесвумен Кім Кардаш'ян показала шанувальникам свій пірсинг. Багато користувачів вважає такі прикраси на тілі вже не актуальними.

Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Пірсинг Кім Кардаш'ян

Зірка реаліті-шоу показала крупним планом свою прикрасу в пупку у каруселі з фото. Тіло зірки прикрашав блискучий діамант в смаку сім'ї Кардаш'ян.

Одягнена в сірі спортивні штани, Кардашян тримає руку на животі та хизується своїм пірсингом. Такі прикраси були дуже модними на початку 2000-х років.

Пірсинг Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Шанувальники відреагували неоднозначно

"Тільки не пірсинг у животі Кіммі, який повертає нас у 2005 рік!".

"Пірсинг роблять поганці".

Кім проколола пупок перед прем'єрою реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" у 2007 році. Під час шопінгу 2006 року зі своєю найкращою подругою Періс Гілтон, вона виставила на загальний огляд свою прикрасу у пупку в відвертому топі з вирізом на спині.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що матір сестер Кардаш'ян готується до серйозної операції. А також Кортні Кардаш'ян захейтили за декор на Гелловін.