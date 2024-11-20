Скандал Ким Кардашьян – звезду захейтили из-за пирсинга

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Американская бизнесвумен Ким Кардашьян показала поклонникам свой пирсинг. Многие пользователи считают такие украшения на теле уже не актуальными.

Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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Пирсинг Ким Кардашьян

Звезда реалити-шоу показала крупным планом свое украшение в пупке в карусели с фото. Тело звезды украшал блестящий бриллиант во вкусе семьи Кардашьян.

Одетая в серые спортивные штаны, Кардашян держит руку на животе и кичится своим пирсингом. Такие украшения были очень модными в начале 2000-х годов.

Пирсинг Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Поклонники отреагировали неоднозначно

"Только не пирсинг в животе Кимми, который возвращает нас в 2005 год!"

"Пирсинг делают язычники".

Ким пронзила пупок перед премьерой реалити-шоу "Семейство Кардашян" в 2007 году. Во время шопинга 2006 года со своей лучшей подругой Пэрис Гилтон, она выставила на всеобщее обозрение свое украшение в пупке в откровенном топе с вырезом на спине.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мать сестер Кардашьян готовится к серьезной операции. А также Кортни Кардашьян захейтили за декор на Хэллоуин.