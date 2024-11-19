Кім Кардаш'ян похизувалася роботом Tesla Optimus

Кім Кардаш'ян познайомила шанувальників зі своїм другом-роботом
Американська бізнесвумен Кім Кардаш'ян показала своїм шанувальникам робота Tesla Optimus. Його вартість коливається 20 000 до 30 000 доларів.
Відео зірка поділилась в соцмережі X.
Кардаш'ян показала робота Tesla Optimus
Кардаш'ян показала короткий ролик, на якому намагалася "подружитися" із роботом Tesla Optimus. Зірка спочатку привіталася із ним і він помахав їй у відповідь. Кім простягнула одну з рук у формі пів серця і робот також повторив цей рух за нею.
"Привіт! Ти можеш це зробити? Я люблю тебе?", — запитала зірка.
Кім також намагалася покликати робота на пробіжку, проте він почав танцювати і його рухи на диво були дуже плавними. Зірка пожартувала про те, що Tesla Optimus — гаваєць.
meet my new friend 🦾🤖 @Tesla pic.twitter.com/C34OvPA2dY— Kim Kardashian (@KimKardashian) November 18, 2024
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що матір сестер Кардаш'ян готується до серйозної операції. А також Кортні Кардаш'ян захейтили за декор на Гелловін.
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