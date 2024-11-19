Ким Кардашьян похвасталась роботом Tesla Optimus

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Американская бизнесвумен Ким Кардашьян показала своим поклонникам работа Tesla Optimus. Его стоимость колеблется от 20 000 до 30 000 долларов.

Видео звезда поделилась в соцсети X.

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Кардашьян показала работа Tesla Optimus

Кардашьян показала короткий ролик, на котором пыталась "подружиться" с роботом Tesla Optimus. Звезда сначала поздоровалась с ним и он помахал ей в ответ. Ким протянула одну из рук в форме полу сердца и робот также повторил это движение за ней.

"Привет! Ты можешь это сделать? Я люблю тебя?", — спросила звезда.

Ким также пыталась позвать работа на пробежку, однако он начал танцевать и его движения, на удивление, были очень плавными. Звезда пошутила о том, что Tesla Optimus – гаваец.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мать сестер Кардашьян готовится к серьезной операции. А также Кортни Кардашьян захейтили за декор на Хэллоуин.