Ким Кардашьян похвасталась роботом Tesla Optimus

Ким Кардашьян познакомила поклонников со своим другом-роботом
Американская бизнесвумен Ким Кардашьян показала своим поклонникам работа Tesla Optimus. Его стоимость колеблется от 20 000 до 30 000 долларов.
Видео звезда поделилась в соцсети X.
Кардашьян показала работа Tesla Optimus
Кардашьян показала короткий ролик, на котором пыталась "подружиться" с роботом Tesla Optimus. Звезда сначала поздоровалась с ним и он помахал ей в ответ. Ким протянула одну из рук в форме полу сердца и робот также повторил это движение за ней.
"Привет! Ты можешь это сделать? Я люблю тебя?", — спросила звезда.
Ким также пыталась позвать работа на пробежку, однако он начал танцевать и его движения, на удивление, были очень плавными. Звезда пошутила о том, что Tesla Optimus – гаваец.
meet my new friend 🦾🤖 @Tesla pic.twitter.com/C34OvPA2dY— Kim Kardashian (@KimKardashian) November 18, 2024
Напомним, ранее мы рассказывали, что мать сестер Кардашьян готовится к серьезной операции. А также Кортни Кардашьян захейтили за декор на Хэллоуин.
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