Онук Алли Пугачової похизувався успіхами за кордоном - де зараз Микита Пресняков

Микита Пресняков. Фото: instagram.com/npresnyakov

Онук співачки Алли Пугачової, Микита Пресняков, схоже, вже облаштував своє життя за кордоном. Співак створив свій гурт та навіть запланував гастролі.

Про це стало відомо з Instagram артиста.

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Поки в російські пропагандисти поливають брудом родину Пугачової через їхню втечу за кордон, онук співачки хизується своїми успіхами.

Нещодавно Пресняков створив свій власний музичний гурт "СИНТØНИКА" та анонсував перші концерти в Нью-Йорку та Маямі.

Микита Пресняков анонсував концерти у США. Фото: instagram.com/npresnyakov

Зазначимо, що Пресняков-молодший не робив жодних офіційних заяв щодо війни в Україні. Артист залишив країну-агресорку 2022 року та почав будувати життя за кордоном.

Тим часом російські пропагандисти продовжують писати в нових про "скруту" співака за кордоном та обурюються його спілкуванням з так званими зірками-іноагентами.

Щоправда, батько-путініст артиста Володимир Пресняков не припинив спілкування із сином від Крістіни Орбакайте. Ба більше, Пресняков-молодший навідувався до РФ в гості до тата.

Нагадаємо, Максим Галкін нещодавно показався в Українському музеї та поспілкувався українською.

Раніше співачка Земфіра підтримала українців під час виступу в Амстердамі.