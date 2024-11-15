Онук Алли Пугачової похизувався успіхами за кордоном - де зараз Микита Пресняков

На зло пропагандистам — онук Пугачової похизувався успіхами в США
Онук співачки Алли Пугачової, Микита Пресняков, схоже, вже облаштував своє життя за кордоном. Співак створив свій гурт та навіть запланував гастролі.
Про це стало відомо з Instagram артиста.
Микита Пресняков анонсував концерти за кордоном
Поки в російські пропагандисти поливають брудом родину Пугачової через їхню втечу за кордон, онук співачки хизується своїми успіхами.
Нещодавно Пресняков створив свій власний музичний гурт "СИНТØНИКА" та анонсував перші концерти в Нью-Йорку та Маямі.
Зазначимо, що Пресняков-молодший не робив жодних офіційних заяв щодо війни в Україні. Артист залишив країну-агресорку 2022 року та почав будувати життя за кордоном.
Тим часом російські пропагандисти продовжують писати в нових про "скруту" співака за кордоном та обурюються його спілкуванням з так званими зірками-іноагентами.
Щоправда, батько-путініст артиста Володимир Пресняков не припинив спілкування із сином від Крістіни Орбакайте. Ба більше, Пресняков-молодший навідувався до РФ в гості до тата.
Нагадаємо, Максим Галкін нещодавно показався в Українському музеї та поспілкувався українською.
Раніше співачка Земфіра підтримала українців під час виступу в Амстердамі.
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