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Назло пропагандистам — внук Пугачевой похвастался успехами в США

15 ноября 2024 13:45
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Внук Аллы Пугачевой похвастался успехами за границей - где сейчас Никита Пресняков
Никита Пресняков. Фото: instagram.com/npresnyakov
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Внук певицы Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, похоже, уже обустроил свою жизнь за границей. Певец создал свою группу и даже запланировал гастроли.

Об этом стало известно из Instagram артиста.

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Пока в российские пропагандисты поливают грязью семью Пугачевой из-за их побега за границу, внук певицы хвастается своими успехами.

Недавно Пресняков создал свою собственную музыкальную группу "СИНТØНИКА" и анонсировал первые концерты в Нью-Йорке и Майами.

Никита Пресняков анонсировал концерты в США
Никита Пресняков анонсировал концерты в США. Фото: instagram.com/npresnyakov

Отметим, что Пресняков-младший не делал никаких официальных заявлений по поводу войны в Украине. Артист покинул страну-агрессорку в 2022 году и начал строить жизнь за границей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Тем временем российские пропагандисты продолжают писать в новых о "трудностях" певца за рубежом и возмущаются его общением с так называемыми звездами-иноагентами.

Правда, отец-путинист артиста Владимир Пресняков не прекратил общения с сыном от Кристины Орбакайте. Более того, Пресняков-младший наведывался в РФ в гости к папе.

Напомним, Максим Галкин недавно показался в Украинском музее и пообщался на украинском .

Ранее певица Земфира поддержала украинцев во время выступления в Амстердаме.

США Алла Пугачева Никита Пресняков шоу-бизнес российские звезды

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