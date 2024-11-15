Внук Аллы Пугачевой похвастался успехами за границей - где сейчас Никита Пресняков

Назло пропагандистам — внук Пугачевой похвастался успехами в США
Внук певицы Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, похоже, уже обустроил свою жизнь за границей. Певец создал свою группу и даже запланировал гастроли.
Об этом стало известно из Instagram артиста.
Никита Пресняков анонсировал концерты за границей
Пока в российские пропагандисты поливают грязью семью Пугачевой из-за их побега за границу, внук певицы хвастается своими успехами.
Недавно Пресняков создал свою собственную музыкальную группу "СИНТØНИКА" и анонсировал первые концерты в Нью-Йорке и Майами.
Отметим, что Пресняков-младший не делал никаких официальных заявлений по поводу войны в Украине. Артист покинул страну-агрессорку в 2022 году и начал строить жизнь за границей.
Тем временем российские пропагандисты продолжают писать в новых о "трудностях" певца за рубежом и возмущаются его общением с так называемыми звездами-иноагентами.
Правда, отец-путинист артиста Владимир Пресняков не прекратил общения с сыном от Кристины Орбакайте. Более того, Пресняков-младший наведывался в РФ в гости к папе.
Напомним, Максим Галкин недавно показался в Украинском музее и пообщался на украинском .
Ранее певица Земфира поддержала украинцев во время выступления в Амстердаме.
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