Максим Галкін відвідав український музей та підтримав українців - фото

Максим Галкін. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Російський гуморист Максим Галкін під час візиту до Сполучених Штатів відвідав Український музей в Нью-Йорку. Шоумен поділився враженнями від побаченого.

Світлинами Галкін поділився в Instagram.

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Комік приїхав до Нью-Йорку з гастролями та не втратив нагоди прогулятися містом. Галкін завітав на виставку українських модерністів.

Гуморист залишився приємно здивований побаченим та поділився враженнями із підписниками.

"Сьогодні побував в Українському Музеї в Нью-Йорку, невелика, але дуже цікава експозиція українського модернізму: Давид Бурлюк, Володимир Бурлюк, Марія Синякова, Олександр Богомазов та інші. На першому поверсі окрема і досить представницька виставка Олександри Екстер. Її картини, ескізи до декорацій і костюмів. В одному із залів транслюється фрагмент старого фільму "Аеліта" з костюмами роботи художниці, один з яких також представлений на виставці", — поділився Галкін.

Максим Галкін в Українському музеї. Фото: instagram.com/maxgalkinru

У коментарях Галкін також поспілкувався зі українцями та відповів на деякі їхні запитання. Ба більше, російський гуморист навіть перейшов на українську.

Максим Галкін заговорив українською. Фото: скриншот

У відповідь користувачі подякували за те, що він продовжує підтримувати Україну під час повномасштабної війни.

Не дивно, що у росіян така поведінка Галкіна викликала неабияку істерику. Прихильники Путіна накинулися на артиста із гнівними коментарями. Втім, гуморист проігнорував чергові закиди.

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