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Максим Галкін показався в українському музеї — фото

1 листопада 2024 13:53
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Максим Галкін відвідав український музей та підтримав українців - фото
Максим Галкін. Фото: instagram.com/maxgalkinru
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Російський гуморист Максим Галкін під час візиту до Сполучених Штатів відвідав Український музей в Нью-Йорку. Шоумен поділився враженнями від побаченого.

Світлинами Галкін поділився в Instagram

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Максим Галкін побував в Українському музеї

Комік приїхав до Нью-Йорку з гастролями та не втратив нагоди прогулятися містом. Галкін завітав на виставку українських модерністів. 

Гуморист залишився приємно здивований побаченим та поділився враженнями із підписниками.

"Сьогодні побував в Українському Музеї в Нью-Йорку, невелика, але дуже цікава експозиція українського модернізму: Давид Бурлюк, Володимир Бурлюк, Марія Синякова, Олександр Богомазов та інші. На першому поверсі окрема і досить представницька виставка Олександри Екстер. Її картини, ескізи до декорацій і костюмів. В одному із залів транслюється фрагмент старого фільму "Аеліта" з костюмами роботи художниці, один з яких також представлений на виставці", — поділився Галкін.

Максим Галкін в Українському музеї
Максим Галкін в Українському музеї. Фото: instagram.com/maxgalkinru

У коментарях Галкін також поспілкувався зі українцями та відповів на деякі їхні запитання. Ба більше, російський гуморист навіть перейшов на українську. 

Максим Галкін заговорив українською
Максим Галкін заговорив українською. Фото: скриншот

У відповідь користувачі подякували за те, що він продовжує підтримувати Україну під час повномасштабної війни. 

Не дивно, що у росіян така поведінка Галкіна викликала неабияку істерику. Прихильники Путіна накинулися на артиста із гнівними коментарями. Втім, гуморист проігнорував чергові закиди.

Нагадаємо, днями Алла Пугачова вперше за тривалий час вийшла на зв'язок та відреагувала на брехню пропагандистів про її родину.

Раніше зрадниця Ані Лорак теж заговорила українською в РФ.

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