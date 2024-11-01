Максим Галкин посетил украинский музей и поддержал украинцев - фото

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин во время визита в Соединенные Штаты посетил Украинский музей в Нью-Йорке. Шоумен поделился впечатлениями от увиденного.

Фотографиями Галкин поделился в Instagram.

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Максим Галкин побывал в Украинском музее

Комик приехал в Нью-Йорк с гастролями и не упустил случая прогуляться по городу. Галкин посетил выставку украинских модернистов.

Юморист остался приятно удивлен увиденным и поделился впечатлениями с подписчиками.

"Сегодня побывал в Украинском Музее в Нью-Йорке, небольшая, но очень интересная экспозиция украинского модернизма: Давид Бурлюк, Владимир Бурлюк, Мария Синякова, Александр Богомазов и другие. На первом этаже отдельная и достаточно представительная выставка Александры Экстер. Её картины, эскизы к декорациям и костюмам. В одном из залов транслируется фрагмент старого фильма "Аэлита" с костюмами работы художницы, один из которых также представлен на выставке", — поделился Галкин.

Максим Галкин в Украинском музее. Фото: instagram.com/maxgalkinru

В комментариях Галкин также пообщался с украинцами и ответил на некоторые вопросы. Более того, российский юморист даже перешел на украинский.

Максим Галкин заговорил на украинском. Фото: скриншот

В ответ пользователи поблагодарили за то, что он продолжает поддерживать Украину во время полномасштабной войны.

Неудивительно, что у россиян такое поведение Галкина вызвало изрядную истерику. Поклонники Путина набросились на артиста с гневными комментариями. Впрочем, юморист проигнорировал очередные упреки.

Напомним, на днях Алла Пугачева впервые за длительное время вышла на связь и отреагировала на ложь пропагандистов о ее семье.

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