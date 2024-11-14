Охоронець Jerry Heil грубо відповів фанатці після концерту

Jerry Heil. Фото: Instagram.com/thejerryheil

Інцидент трапився після виступу Jerry Heil, коли фанати зібралися біля сцени, щоб поспілкуватися з артисткою. Одна з прихильниць підійшла до співачки і попросила її назвати слово, яке надихне її на створення нової пісні. Але, не встигнувши відповісти, Jerry Heil була перебита своїм охоронцем, який різко попросив дівчину не затримувати зірку.

Відео з моментом швидко розлетілося в TikTok.

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Що саме так обурило усіх в поведінці охоронця Jerry Heil

@the_khandi Написала пісню зі словом,яке мені сказала Jerry Heil🫶🏻 Як вам? Напишіть в коментарях @Jerry Heil ♬ original sound - Khandi

Користувачі соцмереж не стримували обурення, засудивши поведінку охоронця за те, що той втрутився у розмову і не дав можливості Jerry Heil відповісти самостійно.

"Чому відповідає охорона, не давши відповісти Яні?", — здивувалися в коментарях.

Додаткове обурення викликало те, що охоронець звертався до фанатки російською мовою. Це ще більше розлютило аудиторію, адже деякі глядачі зауважили, що на сцені має звучати українська, так само як і в контексті спілкування з шанувальниками Jerry Heil.

Скандал після концерту Jerry Heil. Фото: Instagram.com/thejerryheil

"А що це за росіянин в Яни на підхваті?", — підливали масла у вогонь коментатори.

Проте, всупереч конфліктній ситуації, Jerry Heil все ж задовольнила прохання дівчини, назвавши слово "ніч". Фанатка, натхненна цією відповіддю, швидко написала пісню і поділилася результатом у тому ж відео. Її творчість знайшла відгук у серцях глядачів, а Jerry Heil залишила теплий коментар, похваливши дівчину та назвавши її "молодчинкою".

Раніше ми писали про те, що Jerry Heil знялась в кліпі переможця Євробачення.

Також ми повідомляли, що Jerry Heil та Юлія Саніна вперше заспівали дуетом.