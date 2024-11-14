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На концерте Jerry Heil произошел инцидент — фанаты возмущены

14 ноября 2024 09:59
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Телохранитель Jerry Heil грубо ответил фанатке после концерта
Jerry Heil. Фото: Instagram.com/thejerryheil
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Инцидент произошел после выступления Jerry Heil, когда фанаты собрались у сцены, чтобы пообщаться с артисткой. Одна из поклонниц подошла к певице и попросила ее назвать слово, вдохновившее ее на создание новой песни. Но, не успев ответить, Jerry Heil была перебита своим телохранителем, который резко попросил девушку не задерживать звезду.

Видео с моментом быстро разлетелось в TikTok.

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Что именно так возмутило всех в поведении охранника Jerry Heil

@the_khandi

Написала песню со словом, которое мне сказала Jerry Heil 🫶🏻 Как вам? Напишите в комментариях @Jerry Heil

♬ original sound - Khandi

Пользователи соцсетей не сдерживали возмущения, осудив поведение телохранителя за то, что тот вмешался в разговор и не дал возможности Jerry Heil ответить самостоятельно.

"Почему отвечает охрана, не дав ответить Яне?", — удивились в комментариях.

Дополнительное возмущение вызвало то, что охранник обращался к фанату на русском языке. Это еще больше разозлило аудиторию, ведь некоторые зрители заметили, что на сцене должен звучать украинский, так же как и в контексте общения с поклонниками Jerry Heil.

На концерте Jerry Heil произошел инцидент — фанаты возмущены - фото 1
Скандал после концерта Jerry Heil. Фото: Instagram.com/thejerryheil

"А что это за россиянин у Яны на подхвате?", — подливали масла в огонь комментаторы.

Однако вопреки конфликтной ситуации Jerry Heil все же удовлетворила просьбу девушки, назвав слово "ночь". Вдохновленная этим ответом фанатка быстро написала песню и поделилась результатом в том же видео. Ее творчество нашло отклик в сердцах зрителей, а Jerry Heil оставила теплый комментарий, похвалив девушку и назвав ее "молодчинкой".

Ранее мы писали о том, что Jerry Heil снялась в клипе победителя Евровидения.

Также мы сообщали, что Jerry Heil и Юлия Санина впервые спели дуэтом.

скандал знаменитости Jerry Heil певица звезды

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09:39 Польша готова передать Украине самолеты МиГ, но есть условие

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