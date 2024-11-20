Актор Петро Великий загинув на війні

На фронті загинув відомий український актор
Український актор Петро Великий, який захищав країну в лавах ЗСУ, загинув на фронті. Майже 20 років він працював у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка.
Трагічну звістку повідомила донька актора Катерина Велика у Facebook.
Помер актор Петро Великий
Життя актора раптово обірвалося на передовій. Донька Великого поділилася, що саме мала зібрати кошти на тепловізори для підрозділу батька, але дізналася про його загибель.
"Сьогодні я ще збирала на тепловізор для мого тата. Сьогодні дізналася, що тепер маю збирати на його поховання. Тато, я кохаю тебе всім серцем і ніколи не забуду тебе. Ти загинув героєм. Ти — мій герой", — написала Катерина.
Свої співчуття та шану загиблому актору-воїну також висловили його колеги та шанувальники.
На сцені театру глядачі могли побачити Великого у легендарних виставах. Він зіграв Карпа у "Кайдашевій сім'ї", Петра у п'єсі "Земля", Перелесника у "Лісовій пісні" та Голохвостого у "За двома зайцями".
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