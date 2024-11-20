У мережі написали про смерть Віктора Павліка - співак і його дружина відреагували

Віктор Павлік з дружиною. Фото: instagram.com/repyahovakate

Співака Віктора Павліка несподівано "поховали" у соцмережах. Дружина артиста, Катерина, відреагувала на брехливі чутки.

Блогерка вийшла на зв'язок у своєму Instagram.

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Несподівана новина про раптову смерть артиста сколихнула мережу. Невідомі виклали фейкову новину про те, що співак начебто помер від зупинки серця.

На обурливі чутки відреагувала дружина Павліка. Катерина хоче покарати тих, хто написав брехню про її чоловіка.

"Вибачте, але Facebook — це якийсь смітник. Я просто в шоці з цього! Якщо у мене є юристи, які можуть допомогти покарати — буду вдячна", — написала блогерка.

Віктора Павліка "поховали" у соцмережах. Фото: instagram.com/repyahovakate

Пізніше Катерина показалася поруч із чоловіком. Павлік запевнив, що із ним все гаразд і він чудово почувається.

Віктор Павлік з дружиною Катериною. Фото: instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, не лише Віктор Павлік став жертвою таких скандальних фейкових новин. Напередодні у мережі написали про "смерть" олімпійської чемпіонки Ольги Харлан.

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