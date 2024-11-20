Маша Єфросиніна показала, як зустріла чоловіка-воїна - фото

Маша Єфросиніна показала емоційну зустріч з чоловіком-воїном
Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як зустрічала свого чоловіка, бізнесмена Тимура Хромаєва, після відрядження. Зараз коханий зірки несе службу в лавах ЗСУ.
Емоційною світлиною Маша поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Єфросиніна зустрілася з чоловіком після тривалої розлуки
Чоловік телеведучої не часто буває вдома, адже виконує бойові завдання на лінії фронту. Тож кожна зустріч із коханим для Єфросиніної особлива мить.
У своєму блогу знаменитість показала, як зустріла обранця палкими обіймами після тривалої розлуки. Телеведуча зазначила, що останнім часом дуже потребувала присутності чоловіка.
"Коли відчув, як сильно мені зараз потрібен", — підписала романтичне фото Єфросиніна.
Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, як разом із маленьким сином ховалася від ракетної атаки у метро.
Також ведуча розповіла, як їхній син реагує на службу батька в ЗСУ.
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