Маша Єфросиніна показала, як зустріла чоловіка-воїна - фото

Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як зустрічала свого чоловіка, бізнесмена Тимура Хромаєва, після відрядження. Зараз коханий зірки несе службу в лавах ЗСУ.

Емоційною світлиною Маша поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Єфросиніна зустрілася з чоловіком після тривалої розлуки

Чоловік телеведучої не часто буває вдома, адже виконує бойові завдання на лінії фронту. Тож кожна зустріч із коханим для Єфросиніної особлива мить.

У своєму блогу знаменитість показала, як зустріла обранця палкими обіймами після тривалої розлуки. Телеведуча зазначила, що останнім часом дуже потребувала присутності чоловіка.

"Коли відчув, як сильно мені зараз потрібен", — підписала романтичне фото Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, як разом із маленьким сином ховалася від ракетної атаки у метро.

Також ведуча розповіла, як їхній син реагує на службу батька в ЗСУ.