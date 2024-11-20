Маша Ефросинина показала, как встретила мужа-воина - фото

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина показала, как встречала своего мужа, бизнесмена Тимура Хромаева, после командировки. Сейчас возлюбленный звезды несет службу в рядах ВСУ.

Эмоциональной фотографией Маша поделилась на своей странице в Instagram.

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Ефросинина встретилась с мужем после длительной разлуки

Муж телеведущей не часто бывает дома, ведь выполняет боевые задания на линии фронта. Поэтому каждая встреча с любимым для Ефросининой особый момент.

В своем блоге знаменитость показала, как встретила избранника жаркими объятиями после длительной разлуки. Телеведущая отметила, что в последнее время очень нуждалась в присутствии мужчины.

"Когда почувствовал, как сильно мне сейчас нужен", — подписала романтическое фото Ефросинина.

Маша Ефросинина с мужем. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, Маша Ефросинина показала, как вместе с маленьким сыном скрывалась от ракетной атаки в метро.

Также ведущая рассказала, как их сын реагирует на службу отца в ВСУ.