Маша Ефросинина показала, как встретила мужа-воина - фото

Маша Ефросинина показала эмоциональную встречу с мужем-воином
Телеведущая Маша Ефросинина показала, как встречала своего мужа, бизнесмена Тимура Хромаева, после командировки. Сейчас возлюбленный звезды несет службу в рядах ВСУ.
Эмоциональной фотографией Маша поделилась на своей странице в Instagram.
Ефросинина встретилась с мужем после длительной разлуки
Муж телеведущей не часто бывает дома, ведь выполняет боевые задания на линии фронта. Поэтому каждая встреча с любимым для Ефросининой особый момент.
В своем блоге знаменитость показала, как встретила избранника жаркими объятиями после длительной разлуки. Телеведущая отметила, что в последнее время очень нуждалась в присутствии мужчины.
"Когда почувствовал, как сильно мне сейчас нужен", — подписала романтическое фото Ефросинина.
Напомним, Маша Ефросинина показала, как вместе с маленьким сыном скрывалась от ракетной атаки в метро.
Также ведущая рассказала, как их сын реагирует на службу отца в ВСУ.
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