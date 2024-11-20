В сети написали о смерти Виктора Павлика – певец и его жена отреагировали

Виктора Павлика "похоронили" в сети — его жена отреагировала
Певца Виктора Павлика неожиданно "похоронили" в соцсетях. Жена артиста, Екатерина, отреагировала на лживые слухи.
Блогер вышла на связь в своем Instagram.
В сети сообщили о "смерти" Виктора Павлика
Неожиданная новость о внезапной смерти артиста всколыхнула сеть. Неизвестные выложили фейковую новость о том, что певец умер от остановки сердца.
На возмутительные слухи отреагировала жена Павлика. Екатерина хочет наказать тех, кто написал ложь о ее муже.
"Извините, но Facebook — это какая-то помойка. Я просто в шоке от этого! Если у меня есть юристы, которые могут помочь наказать — буду благодарна", — написала блогер.
Позже Екатерина показалась рядом с мужем. Павлик заверил, что с ним все хорошо и он отлично чувствует себя.
Отметим, не только Виктор Павлик стал жертвой столь скандальных фейковых новостей. Накануне в сети написали о "смерти" олимпийской чемпионки Ольги Харлан.
Также мы писали, что Маша Ефросинина показала, как встречает мужчину с фронта.
Читайте Новини.LIVE!