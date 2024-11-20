В сети написали о смерти Виктора Павлика – певец и его жена отреагировали

Виктор Павлик с супругой. Фото: instagram.com/repyahovakate

Певца Виктора Павлика неожиданно "похоронили" в соцсетях. Жена артиста, Екатерина, отреагировала на лживые слухи.

Блогер вышла на связь в своем Instagram.

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Неожиданная новость о внезапной смерти артиста всколыхнула сеть. Неизвестные выложили фейковую новость о том, что певец умер от остановки сердца.

На возмутительные слухи отреагировала жена Павлика. Екатерина хочет наказать тех, кто написал ложь о ее муже.

"Извините, но Facebook — это какая-то помойка. Я просто в шоке от этого! Если у меня есть юристы, которые могут помочь наказать — буду благодарна", — написала блогер.

Виктора Павлика "похоронили" в соцсетях. Фото: instagram.com/repyahovakate

Позже Екатерина показалась рядом с мужем. Павлик заверил, что с ним все хорошо и он отлично чувствует себя.

Виктор Павлик с супругой Екатериной. Фото: instagram.com/repyahovakate

Отметим, не только Виктор Павлик стал жертвой столь скандальных фейковых новостей. Накануне в сети написали о "смерти" олимпийской чемпионки Ольги Харлан.

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