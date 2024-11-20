Актер Петр Великий погиб на войне

Петр Великий. Фото: facebook.com/Strix.Volkonskij

Украинский актер Петр Великий, защищавший страну в рядах ВСУ, погиб на фронте. Около 20 лет он работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко.

Трагическое известие сообщила дочь актера Екатерина Великая в Facebook.

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Жизнь актера внезапно оборвалась на передовой. Дочь Великого поделилась, что именно должна собрать средства на тепловизоры для подразделения отца, но узнала о его гибели.

"Сегодня я еще собирала на тепловизор для моего папы. Сегодня узнала, что теперь собираюсь на его похороны. Папа, я люблю тебя всем сердцем и никогда не забуду тебя. Ты погиб героем. Ты — мой герой", — написала Екатерина.

Дочь Петра Великого сообщила о его смерти. Фото: Facebook Екатерина Большая

Свои соболезнования и уважение погибшему актеру-воину также выразили его коллеги и поклонники.

На сцене театра зрители могли увидеть Большого в легендарных представлениях. Он сыграл Карпа в "Кайдашевой семье", Петра в пьесе "Земля", Перелесника в "Лесной песне" и Голохвостого у "За двумя зайцами".

Актер Петр Великий. Фото: Facebook Петр Великий

Напомним, известный телеведущий сообщил, что получил повестку от ТЦК.

Также в сеть распространились фейковые новости о "смерти" Виктора Павлика.