Марго Роббі стала мамою — чи важко їй дається материнство

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Відома акторка Марго Роббі нещодавно народила первістка. Інсайдери розповіли, як зіркова матуся справляється із новою роллю.

Про це пише видання People.

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Інсайдер розповів, як зірка разом із чоловіком, режисером Томом Акерлі, звикає до своєї нової ролі.

"Зіркова пара дуже чекала на цю дитину. Вони вдвох домосіди. Їм приємно проводити час тільки втрьох, вдома з малюком. Вони такі щасливі", — розповіло джерело.

Нагадаємо, первісток Роббі та Акерлі народився 17 жовтня, за два тижні до запланованої дати пологів. Вони не поспішають ділитися цієї радісною новиною із шанувальниками.

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